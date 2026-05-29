Олимпийский чемпион по хоккею Широков объявил о завершении карьеры

Широков выступал за ЦСКА, «Авангард», «Спартак», «Автомобилист», «Сибирь» и СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. Он входит в десятку лучших бомбардиров в истории КХЛ. Всего на его счету 576 очков (251 гол + 325 результативных передач) в 937 играх в КХЛ.