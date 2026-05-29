Матч-центр
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Олимпийский чемпион по хоккею Широков объявил о завершении карьеры

Широков входит в десятку лучших бомбардиров в истории КХЛ. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина, а со сборной России — олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Источник: РБК Спорт

Капитан новосибирской «Сибири» Сергей Широков объявил о завершении карьеры на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая прошла 28 мая в подмосковной Барвихе.

«Долго думал, как это будет, и, наверное, не мог представить лучшего момента», — цитирует Широкова пресс-служба КХЛ.

40-летний хоккеист получил награду за «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона.

Широков выступал за ЦСКА, «Авангард», «Спартак», «Автомобилист», «Сибирь» и СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. Он входит в десятку лучших бомбардиров в истории КХЛ. Всего на его счету 576 очков (251 гол + 325 результативных передач) в 937 играх в КХЛ.

В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2012, 2014).