Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
П1
1.72
X
4.49
П2
4.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2

«После гола “Авангарду” было желание расплакаться перед болельщиками»

Хоккеист «Локомотива» Максим Березкин — о решающей шайбе в самой сложной серии плей-офф КХЛ и второй подряд победе в Кубке Гагарина.

Источник: Спорт-Экспресс

Одним из лидеров ярославского «Локомотива» последних лет является нападающий Максим Березкин. Он внес значительный вклад в две победы в Кубке Гагарина — в прошлом году под руководством главного тренера Игоря Никитина и в этом году под началом сменившего его Боба Хартли. В частности, 24-летний хоккеист забросил победную шайбу в середине второго овертайма седьмого матча напряженной полуфинальной серии с омским «Авангардом» (4:3). Уже этим летом Березкин может уехать в НХЛ, где права на него принадлежат «Эдмонтон Ойлерз». В интервью «Известиям» игрок прокомментировал второй подряд триумф в плей-офф КХЛ и объяснил, за счет чего Ярославлю удается так доминировать в лиге.

— Есть разница в восприятии предыдущей победы в Кубке Гагарина и нынешней?

— В прошлом году после чемпионства было легкое опустошение. Сейчас радость быстрее пришла.

— Почему?

— В прошлом году мы чемпионами стали впервые. И только узнали, что это такое, какие это вообще эмоции. А теперь всё это уже знакомое. И осознание победы быстрее пришло.

— Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков говорил, что понял, что такое чемпионский опыт, после серии с «Локомотивом», когда вы отыгрались с 1:3 и спасли шестой матч на последних секундах. Для вас что такое чемпионский опыт?

— Тяжело говорить. Но, наверно, это такой шикарный характер, вера друг в друга, в каждого из нас. За счет этого мы победили. А еще за счет опыта ребят, за счет того, что мы семья. Но скажу, что с «Авангардом» серия была великолепнейшая.

— Какие эмоции испытали, забросив победную шайбу в седьмом матче?

— Когда забил гол, у меня было желание расплакаться перед болельщиками (улыбается). Потому что мы вернулись в эту серию, выиграли на своей арене седьмой матч, отыгрались с 1:3 как в самой серии, так и в седьмом матче. Это круто! А теперь мы чемпионы — надо насладиться этим моментом.

— Что Боб Хартли привнес в игру команды за год работы в ней?

— Это был очень важный опыт для нас. Не знаю, честно говоря, что конкретно ответить. Много деталей было для каждого из нас. Много собраний проводилось тренерским штабом с каждым хоккеистом. И как общая картина всё это вылилось в чемпионство.

— Вы для себя определились насчет отъезда в НХЛ?

— Я пока ничего никому не отвечал. Решение скоро все узнают.

— «Эдмонтон» выбрал вас на драфте еще в 2020 году. Все последующие шесть лет клуб часто контактировал с вами?

— Какое-то общение идет. Поживем — увидим.

— Год назад после первой победы в Кубке Гагарина многие считали, что вопрос с вашим отъездом в НХЛ — уже решенное дело. Почему в итоге остались в Ярославле?

— Это было моим решением остаться и помочь «Локомотиву» снова стать чемпионом. Хотелось доказать, что тот успех был неслучайным.

— Какие шансы у нынешнего «Локомотива» выиграть третий подряд Кубок Гагарина?

— Я думаю, на нас уже в десятикратном режиме будут настраиваться. Как на двухкратных чемпионов. Будет тяжело, но всё нам по силам.

— Как на вас влияют воспоминания о погибшей в 2011 году в авиакатастрофе команде?

— Я просто хочу сказать, что хоккей в Ярославле жив. И благодаря тем ребятам, и благодаря нам. Мы просто бьемся и за себя, и за весь наш город. Ярославль гуляет, мы чемпионы — и это очень круто. Хочется насладиться этим моментам, со своими родным и городом и еще раз отдать должное той команде.

— В чем секрет этой системы «Локомотива», что команда побеждает в Кубке Гагарина, имея в составе более десятка собственных воспитанников?

— Секрет в семье. В том, что мы все друг друга давно знаем. И в том, что у нас есть такие лидеры, как Саня Радулов.

— Такую систему можно масштабировать на всю страну или возможно только в Ярославле?

— Я думаю, это ярославская фишка (улыбается).

Алексей Фомин