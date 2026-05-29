«После гола “Авангарду” было желание расплакаться перед болельщиками»

Одним из лидеров ярославского «Локомотива» последних лет является нападающий Максим Березкин. Он внес значительный вклад в две победы в Кубке Гагарина — в прошлом году под руководством главного тренера Игоря Никитина и в этом году под началом сменившего его Боба Хартли. В частности, 24-летний хоккеист забросил победную шайбу в середине второго овертайма седьмого матча напряженной полуфинальной серии с омским «Авангардом» (4:3). Уже этим летом Березкин может уехать в НХЛ, где права на него принадлежат «Эдмонтон Ойлерз». В интервью «Известиям» игрок прокомментировал второй подряд триумф в плей-офф КХЛ и объяснил, за счет чего Ярославлю удается так доминировать в лиге.
— Есть разница в восприятии предыдущей победы в Кубке Гагарина и нынешней?
— В прошлом году после чемпионства было легкое опустошение. Сейчас радость быстрее пришла.
— Почему?
— В прошлом году мы чемпионами стали впервые. И только узнали, что это такое, какие это вообще эмоции. А теперь всё это уже знакомое. И осознание победы быстрее пришло.
— Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков говорил, что понял, что такое чемпионский опыт, после серии с «Локомотивом», когда вы отыгрались с 1:3 и спасли шестой матч на последних секундах. Для вас что такое чемпионский опыт?
— Тяжело говорить. Но, наверно, это такой шикарный характер, вера друг в друга, в каждого из нас. За счет этого мы победили. А еще за счет опыта ребят, за счет того, что мы семья. Но скажу, что с «Авангардом» серия была великолепнейшая.
— Какие эмоции испытали, забросив победную шайбу в седьмом матче?
— Когда забил гол, у меня было желание расплакаться перед болельщиками (улыбается). Потому что мы вернулись в эту серию, выиграли на своей арене седьмой матч, отыгрались с 1:3 как в самой серии, так и в седьмом матче. Это круто! А теперь мы чемпионы — надо насладиться этим моментом.
— Что Боб Хартли привнес в игру команды за год работы в ней?
— Это был очень важный опыт для нас. Не знаю, честно говоря, что конкретно ответить. Много деталей было для каждого из нас. Много собраний проводилось тренерским штабом с каждым хоккеистом. И как общая картина всё это вылилось в чемпионство.
— Вы для себя определились насчет отъезда в НХЛ?
— Я пока ничего никому не отвечал. Решение скоро все узнают.
— «Эдмонтон» выбрал вас на драфте еще в 2020 году. Все последующие шесть лет клуб часто контактировал с вами?
— Какое-то общение идет. Поживем — увидим.
— Год назад после первой победы в Кубке Гагарина многие считали, что вопрос с вашим отъездом в НХЛ — уже решенное дело. Почему в итоге остались в Ярославле?
— Это было моим решением остаться и помочь «Локомотиву» снова стать чемпионом. Хотелось доказать, что тот успех был неслучайным.
— Какие шансы у нынешнего «Локомотива» выиграть третий подряд Кубок Гагарина?
— Я думаю, на нас уже в десятикратном режиме будут настраиваться. Как на двухкратных чемпионов. Будет тяжело, но всё нам по силам.
— Как на вас влияют воспоминания о погибшей в 2011 году в авиакатастрофе команде?
— Я просто хочу сказать, что хоккей в Ярославле жив. И благодаря тем ребятам, и благодаря нам. Мы просто бьемся и за себя, и за весь наш город. Ярославль гуляет, мы чемпионы — и это очень круто. Хочется насладиться этим моментам, со своими родным и городом и еще раз отдать должное той команде.
— В чем секрет этой системы «Локомотива», что команда побеждает в Кубке Гагарина, имея в составе более десятка собственных воспитанников?
— Секрет в семье. В том, что мы все друг друга давно знаем. И в том, что у нас есть такие лидеры, как Саня Радулов.
— Такую систему можно масштабировать на всю страну или возможно только в Ярославле?
— Я думаю, это ярославская фишка (улыбается).
Алексей Фомин