«После гола “Авангарду” было желание расплакаться перед болельщиками»

Одним из лидеров ярославского «Локомотива» последних лет является нападающий Максим Березкин. Он внес значительный вклад в две победы в Кубке Гагарина — в прошлом году под руководством главного тренера Игоря Никитина и в этом году под началом сменившего его Боба Хартли. В частности, 24-летний хоккеист забросил победную шайбу в середине второго овертайма седьмого матча напряженной полуфинальной серии с омским «Авангардом» (4:3). Уже этим летом Березкин может уехать в НХЛ, где права на него принадлежат «Эдмонтон Ойлерз». В интервью «Известиям» игрок прокомментировал второй подряд триумф в плей-офф КХЛ и объяснил, за счет чего Ярославлю удается так доминировать в лиге.