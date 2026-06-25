Двукратный обладатель Кубка Гагарина Никулин перешел в «Сибирь»

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий Степан Никулин перешел в новосибирскую «Сибирь», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающий перешел в «Сибирь» на правах ограниченно свободного агента из ярославского «Локомотива», который получит денежную компенсацию.
Никулину 25 лет, он дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/22 в составе «Локомотива». Вместе с ярославской командой спортсмен стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах. В активе Никулина 237 матчей и 94 очка (36 голов + 58 передач).