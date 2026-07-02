Афанасьев: «ЦСКА — строгая команда. В каждом сезоне огромные ожидания. Минимум — финал»

— ЦСКА — строгая команда, но у них есть повод — они выиграли три Кубка Гагарина в последние годы. В каждом сезоне огромные ожидания. Минимум — финал. У меня появилось хорошее предложение из НХЛ. И если я не подошел ЦСКА, то мы пожали руки и расстались. Все отлично, спасибо за сезон. Я получил огромный опыт, когда провел полный год в КХЛ, — сказал Афанасьев в интервью «Матч ТВ».