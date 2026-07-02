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Афанасьев: «ЦСКА — строгая команда. В каждом сезоне огромные ожидания. Минимум — финал»

Нападающий Егор Афанасьев, который 1 июля заключил контракт на два сезона с омским «Авангардом», поделился воспоминаниями об игре за московский ЦСКА.

Источник: Sport24

— Как вы оцениваете свой сезон-2024/25 в ЦСКА? Вы пришли в очень своеобразную лигу, в очень строгий клуб.

— Да, тот сезон в КХЛ дал мне большой опыт. Лига в самом деле непростая. Кубок Гагарина мы с ЦСКА не завоевали. Так что на 100% я не был доволен. Но работу над ошибками провел. И уже есть понимание, где я снова окажусь.

— Когда с вами расторгли контракт, президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что это было желание клуба. Какой у вас состоялся разговор?

— ЦСКА — строгая команда, но у них есть повод — они выиграли три Кубка Гагарина в последние годы. В каждом сезоне огромные ожидания. Минимум — финал. У меня появилось хорошее предложение из НХЛ. И если я не подошел ЦСКА, то мы пожали руки и расстались. Все отлично, спасибо за сезон. Я получил огромный опыт, когда провел полный год в КХЛ, — сказал Афанасьев в интервью «Матч ТВ».

Афанасьев в 2019 году на драфте НХЛ был выбран во 2-м раунде под общим 45-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Команды за карьеру: «Маскигон Ламберджекс» (USHL, 2017−2019), «Уинсор Спитфайрз» (ОХЛ, 2019/20), «Красная Армия» (Москва, 2020/21), ЦСКА (Москва, 2020/21, 2024/25), «Звезда» (Москва, 2020/21), «Милуоки Эдмиралс» (АХЛ, 2021−2024), «Нэшвилл Предаторз» (НХЛ, 2022−2024), «Сан-Хосе Барракуда» (АХЛ, 2025/26).