От «Детройта» до банды Овечкина. Самые русские команды в истории НХЛ

В нынешнем сезоне НХЛ впервые в истории в составе одной команды в одном матче шайбы забросили сразу четыре россиянина. Историческое событие состоялось в матче «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».

«Еще в 1990-х годах в Детройте блистала “Русская пятерка” — команда, которая навсегда изменила игру. Больше двух десятилетий спустя российская четверка “Блю Джекетс” сделала то, чего не смогла сделать даже эта команда», — говорится в отчете матча на сайте НХЛ.

Голы Дмитрия Воронкова, Ивана Проворова, Кирилла Марченко и Егора Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Бостоном» со счетом 5:2. Всего же в составе «Блю Джекетс» выступали пять российских хоккеистов, среди которых также вратарь Даниил Тарасов.

При этом «Коламбус» не является самой русской командой в истории НХЛ. «РБК Спорт» собрал подборку из самых русских команд в истории НХЛ.

«Чикаго Блэкхокс». Сезон: 2002/03

Игроки: Борис Миронов, Александр Карповцев, Игорь Королёв, Андрей Николишин, Сергей Березин, Алексей Жамнов, Игорь Радулов

В сезоне 2002/03 «Чикаго» собрал самое большое количество российских хоккеистов в истории НХЛ: сразу семь игроков выступали в одной команде. Однако «Блэкхокс» провалились в регулярном чемпионате, не пройдя в плей-офф.

Форвард Алексей Жамнов стал капитаном после ухода Тони Амонте. Россиянин в том сезоне стал вторым бомбардиром команды, уступая канадскому хоккеисту Стиву Салливану: всего на счету Жамнова в том сезоне было 58 очков (15+43). При этом, он стал лучшим в команде по числу передач в сезоне.

«Сан-Хосе Шаркс». Сезон: 1994/95

Игроки: Андрей Назаров, Виктор Козлов, Вячеслав Буцаев, Игорь Ларионов, Илья Бякин, Сергей Макаров

В составе «Сан-Хосе» 1994/95 выступали шесть россиян, трое из которых, Игорь Ларионов, Андрей Назаров и Сергей Макаров, стабильно играли. Команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате Западной конференции и попала в Кубок Стэнли.

В первом круге плей-офф они встретились с «Калгари», который победили в семиматчевой серии (4−3). Однако в ¼ финала «Сан-Хосе» всухую уступило фаворитам розыгрыша «Детройту» (0−4). Самым результативным среди россиян команды стал Макаров, набравший 24 (10+14) очка в 43 играх. Столько же набрал Ларионов, который стал вторым в клубе по передачам (20).

«Нью-Йорк Рейнджерс». Сезон: 2002/03

Игроки: Алексей Ковалев, Борис Миронов, Владимир Малахов, Дарюс Каспарайтис, Павел Буре, Роман Ляшенко

В сезоне 2002/03 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» выступали сразу шесть россиян. В 2002 году Дарюс Каспарайтис стал свободным агентом, после чего он начал выступать в «Рейнджерс», в котором стал ассистентом капитана.

В том же году Павел Буре был обменян из «Флориды» в «Рейнджерс», в котором имел неплохие показатели: в сезоне 2002/03 он набрал 30 очков, забросив 19 шайб и отдав 11 передач в 39 матчах. Однако он не смог полностью раскрыться из-за травмы колена, после которой хоккеист завершил карьеру уже в 34 года.

В итоге, команда в составе с шестью россиянами до последнего боролась за путевку в плей-офф, однако заняла девятое место с 78-ю очками и не смогла побороться за главный трофей.

«Монреаль Канадиенс». Сезон: 2016/17

Игроки: Александр Радулов, Алексей Емелин, Андрей Марков, Михаил Сергачев, Никита Нестеров, Никита Щербак

Шестерка россиян была в «Монреале» достаточно короткий период, поскольку вскоре Александр Радулов ушел в «Даллас Старз», а Михаил Сергачев начал играть в составе «Тампы».

В сезоне 2016/17 команда из шести россиян смогла пробиться в плей-офф, однако в первом же раунде «Монреаль» играл против «Рейнджерс», от которого вылетел со счетом 2−4.

«Детройт Ред Уингз». Сезон: 1995/96, 1996/97

Игроки: Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов

Самое известной «русской командой» в истории НХЛ является «Детройт». В Мичигане из русских игроков сколотили легендарную «Русскую пятерку», влюбившую себя десятки миллионов зрителей по обе стороны океана. Сергей Федоров, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов были выбраны клубом в 1989—1990-х годах, в 1995-м Вячеслав Фетисов был обменян с «Нью-Джерси Девилз», а Игорь Ларионов с «Сан-Хосе Шаркс».

«Русская пятерка» внесла большой вклад в победу «Ред Уингз» в розыгрыше Кубка Стэнли в сезоне 1996/97 НХЛ. «Детройт» в финале разгромил «Филадельфию» со счетом 4−0. Через шесть дней после победы в Кубке команда отправилась праздновать триумф, однако Константинов получил тяжелые травмы головы в аварии, из-за чего ему пришлось завершить карьеру.

В следующем же сезоне «Ред Уингз» завоевали свой второй подряд Кубок Стэнли, который команда посвятила Константинову. «Русская пятерка» оставила след в истории хоккея.

«Торонто Мейпл Лифс». Сезоны: 1998/99, 1999/2000

Игроки: Даниил Марков, Александр Карповцев, Дмитрий Юшкевич, Сергей Березин, Игорь Королев

Каждый из российских игроков, который выступал в конце 1990-х за «Торонто», являлся одним из ключевых игроков команды. Сергей Березин был одной из ярких фигур в НХЛ за время выступления с соотечественниками за «Мэйпл Лифс». В сезоне 1998/99 он смог забросить 37 шайб за сезон и стать лучшим снайпером «Торонто».

«Мейпл Лифс» были особенно близки к Кубку Стэнли в сезоне 1998/1999: розыгрыш плей-офф стал для команды лучшим с 1994 года, когда они в последний раз выходили в финальную серию Конференции. «Торонто» дошло до финала Восточной конференции, где встретилось с «Баффало Сейбрз» (1−4).

«Вашингтон Кэпиталз». Сезон: 2019/20

Игроки: Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук, Илья Самсонов

Для лидера «Вашингтона» Александра Овечкина, который с 2005 года находился в клубе, начала собираться «русская банда» (russian gang — так начали именовать в США группу российских игроков «Вашингтона» после увеличения численности до 4−5 человек).

В 2011-м году Дмитрий Орлов, который был выбран на драфте под 55 номером, заключил полноценный контракт с клубом. Позже, в 2014-м году, Евгений Кузнецов стал хоккеистом «Кэпиталз», а уже через год Илья Самсонов был выбран командой на драфте, а в мае 2018 года подписал трехлетний контракт новичка. Также Илья Ковальчук в 2020-м году был обменян «Монреалем» в «Вашингтон Кэпиталз», где пробыл до конца регулярного сезона 2019/20.

«Кэпиталз» вместе с пятью российскими игроками в пятый раз подряд смогли выиграть Столичный дивизион. Овечкин в регулярном чемпионате забросил 48 шайб, став лучшим в команде по этому показателю.

«Вашингтон» вышел в плей-офф, однако в пером же раунде были выбиты «Нью-Йорк Айлендерс». Серия завершилась со счетом 1−4. Овечкин (4+1) и Евгений Кузнецов (3+2) стали одними из лидеров команды по очкам в плей-офф (5), больше набрал только американец Джон Карлсон (0+6).

Российских хоккеистов связывала не только совместная деятельность в клубе, но и многолетняя дружба. После обмена Орлова в «Бостон» Овечкин отметил, что они были хорошими друзьями, и переход соотечественника стал для него печальной новостью.

Также Кузнецов заявлял, что Овечкин стал важной частью его успеха в течение карьеры. «Я счастлив, у нас прекрасные отношения. Было много хороших и плохих дней, но, несмотря ни на что, он всегда был рядом со мной. Он всегда был в одном телефонном звонке от меня», — отмечал Кузнецов.

«Сент-Луис Блюз». Сезон: 2021/22

Игроки: Павел Бучневич, Иван Барбашев, Клим Костин, Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко

В сезоне 2021/22 Владимир Тарасенко установил личный рекорд по числу очков (82) и результативных передач (48). Кроме того, он стал лучшим бомбардиром команды, четвертым по результативности среди россиян и помог «Сент-Луису» пробиться в плей-офф.