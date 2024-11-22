Он считался вундеркиндом в России, рванул в Америку и исполнил мечту! Аскаров неоднозначно дебютировал в НХЛ

Российский голкипер Ярослав Аскаров дождался своего вызова в НХЛ. Сегодня ночью россиянин дебютировал за «Сан-Хосе Шаркс», в систему которого перешел этим летом. Причина ухода их «Нэшвилла» была в том, что Аскаров хотел играть в сильнейшей лиге, а в «Нэшвилле» голкиперов в основной команде было достаточно, и места россиянину там не нашлось. Вот только перейдя в «Шаркс» Аскаров столкнулся с той же ситуацией — его отправили в АХЛ. Правда, в этом случае «ссылка» была оправдана, на одной из тренировок россиянин получил повреждение и не смог сыграть даже на предсезонных играх. Набирать форму голкипера отправили в клуб «Сан-Хосе Барракуда».