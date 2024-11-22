Он считался вундеркиндом в России, рванул в Америку и исполнил мечту! Аскаров неоднозначно дебютировал в НХЛ

Российский голкипер Ярослав Аскаров дождался своего вызова в НХЛ. Сегодня ночью россиянин дебютировал за «Сан-Хосе Шаркс», в систему которого перешел этим летом. Причина ухода их «Нэшвилла» была в том, что Аскаров хотел играть в сильнейшей лиге, а в «Нэшвилле» голкиперов в основной команде было достаточно, и места россиянину там не нашлось. Вот только перейдя в «Шаркс» Аскаров столкнулся с той же ситуацией — его отправили в АХЛ. Правда, в этом случае «ссылка» была оправдана, на одной из тренировок россиянин получил повреждение и не смог сыграть даже на предсезонных играх. Набирать форму голкипера отправили в клуб «Сан-Хосе Барракуда».
В АХЛ Аскаров выступил достаточно успешно и стал одним из лучших голкиперов лиги, выдавая сухие матчи с командой, которая все время болтается на дне турнирной таблицы. Аскаров доказал, что достоин долгожданного вызова в основную команду, и наконец, получил его. Вызову в основную команду поспособствовала травма одного из голкиперов «Шаркс» Витека Ванечека.
Дебют за «Сан-Хосе» получился неоднозначным. Но Аскаров не был бы Аскаровым, если бы такого не случилось. Ярослав порой выдает нестабильные отрезки, а порой совершает по 50 сейвов за матч.
«Сан-Хосе» уступил «Сент-Луису» по буллитам со счетом 2:3. Аскаров пропустил уже на 11-й секунде матча, буквально привезя шайбу в свои ворота. Ярослав выкатился за ворота, затем сделал неточную передачу, а игроки «Сент-Луиса» церемониться не стали.
Затем Аскаров исправился и подтащил свою команду, за матч россиянин сделал несколько эффектных спасений, и в общей сложности отразил 29 из 31 броска по своим воротам.
Помимо привоза на 11-й секунде, был момент, который можно было бы назвать «в духе Аскарова». Возвращаясь из-за ворот на свою позицию Ярослав уронил на лед нападающего «Блюз» Брэндона Саада. В карьере Аскарова в том числе были и вратарские драки, так что вступать в силовую борьбу Ярослав не боится.
В буллитной серии Аскаров пропустил только один штрафной бросок, который в итоге стал решающим. Здесь вопросы, конечно, скорее к нападающим «акул», не реализовавшим ни одного. В общем и целом, в актив Ярославу этот матч занести можно, учитывая проблемы, которые есть у «Сан-Хосе», дебют получился вполне достойным. А вот что будет дальше — неизвестно. Даже в стартовой игре тренеры «Шаркс» увидели двух разных Аскаровых — один выдает странноватые трюки, другой тащит на уровне НХЛ. Но без стабильности заиграть в лучшей лиге мира точно не получится.
Надежда Тонконог