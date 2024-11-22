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Он считался вундеркиндом в России, рванул в Америку и исполнил мечту! Аскаров неоднозначно дебютировал в НХЛ

Привоз, крутые сэйвы и кое-что еще.

Источник: Getty Images

Российский голкипер Ярослав Аскаров дождался своего вызова в НХЛ. Сегодня ночью россиянин дебютировал за «Сан-Хосе Шаркс», в систему которого перешел этим летом. Причина ухода их «Нэшвилла» была в том, что Аскаров хотел играть в сильнейшей лиге, а в «Нэшвилле» голкиперов в основной команде было достаточно, и места россиянину там не нашлось. Вот только перейдя в «Шаркс» Аскаров столкнулся с той же ситуацией — его отправили в АХЛ. Правда, в этом случае «ссылка» была оправдана, на одной из тренировок россиянин получил повреждение и не смог сыграть даже на предсезонных играх. Набирать форму голкипера отправили в клуб «Сан-Хосе Барракуда».

В АХЛ Аскаров выступил достаточно успешно и стал одним из лучших голкиперов лиги, выдавая сухие матчи с командой, которая все время болтается на дне турнирной таблицы. Аскаров доказал, что достоин долгожданного вызова в основную команду, и наконец, получил его. Вызову в основную команду поспособствовала травма одного из голкиперов «Шаркс» Витека Ванечека.

Дебют за «Сан-Хосе» получился неоднозначным. Но Аскаров не был бы Аскаровым, если бы такого не случилось. Ярослав порой выдает нестабильные отрезки, а порой совершает по 50 сейвов за матч.

«Сан-Хосе» уступил «Сент-Луису» по буллитам со счетом 2:3. Аскаров пропустил уже на 11-й секунде матча, буквально привезя шайбу в свои ворота. Ярослав выкатился за ворота, затем сделал неточную передачу, а игроки «Сент-Луиса» церемониться не стали.

Затем Аскаров исправился и подтащил свою команду, за матч россиянин сделал несколько эффектных спасений, и в общей сложности отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Помимо привоза на 11-й секунде, был момент, который можно было бы назвать «в духе Аскарова». Возвращаясь из-за ворот на свою позицию Ярослав уронил на лед нападающего «Блюз» Брэндона Саада. В карьере Аскарова в том числе были и вратарские драки, так что вступать в силовую борьбу Ярослав не боится.

В буллитной серии Аскаров пропустил только один штрафной бросок, который в итоге стал решающим. Здесь вопросы, конечно, скорее к нападающим «акул», не реализовавшим ни одного. В общем и целом, в актив Ярославу этот матч занести можно, учитывая проблемы, которые есть у «Сан-Хосе», дебют получился вполне достойным. А вот что будет дальше — неизвестно. Даже в стартовой игре тренеры «Шаркс» увидели двух разных Аскаровых — один выдает странноватые трюки, другой тащит на уровне НХЛ. Но без стабильности заиграть в лучшей лиге мира точно не получится.

Надежда Тонконог

Сент-Луис
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
22.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17273 зрителя
Главные тренеры
Дрю Баннистер
Райан Варсофски
Вратари
Джордан Биннингтон
Ярослав Аскаров
(Ярослав Аскаров)
1-й период
00:11
Натан Уокер
(Радек Факса)
06:02
Захари Болдюк
07:21
Радек Факса
08:23
Александр Веннберг
(Микаэль Гранлунд, Маклин Селебрини)
12:09
Клим Костин
2-й период
31:47
Джордан Кайру
(Пьер-Оливье Жозеф, Роберт Томас)
3-й период
59:51
Александр Веннберг
(Микаэль Гранлунд, Маклин Селебрини)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джейк Нейберс
(Сент-Луис)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь