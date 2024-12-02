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Нападающий «Детройта» Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух играх подряд

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. «Детройт» дома со счетом 4:5 в овертайме проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: Gregory Shamus/Getty Images

В составе победителей шайбы забросили Джейк Дебраск (21, 22, 65-я минуты), Пиус Зутер (38) и Эрик Бреннстрём (57). У «Детройта» отличились Юнатан Берггрен (14), Алекс Дебринкэт (27), Майкл Расмуссен (42) и Владимир Тарасенко (45).

Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух матчах подряд, российский нападающий отличился в домашнем матче против «Нью-Джерси» (4:5). В 23 играх Тарасенко забросил 4 шайбы и отдал 7 голевых передач. Тарасенко перешел в «Детройт» летом из «Флориды», в прошлом сезоне россиянин вместе с командой во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

«Детройт» занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 23 очка в 24 матчах. «Ванкувер» — третий в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 29 очков после 23 встреч. В следующем матче «Детройт» в ночь на 4 декабря по московскому времени на выезде сыграет с «Бостоном», «Ванкувер» тогда же проведет гостевой матч против «Миннесоты».

Детройт
4:5
1:0, 1:3, 2:1
ОТ
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
1.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Дерек Лалонд
Рик Токкет
Вратари
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот, Вилле Хуссо)
Кевин Ланкинен
1-й период
06:31
Карсон Суси
13:57
Юнатан Берггрен
(Эрик I Густафссон, Марко Каспер)
18:59
Симон Эдвинссон
19:31
Джастин Холл
2-й период
20:23
Джейк Дебраск
(Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон)
21:06
Джейк Дебраск
(Куинн Хьюз)
24:33
Нильс Хегландер
26:38
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
28:23
Эрик I Густафссон
37:47
Пиус Сутер
(Дакота Джошуа)
3-й период
41:02
Элиас Петтерссон
42:24
Майкл Расмуссен
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
42:24
Командный штраф
44:50
Владимир Тарасенко
(Юнатан Берггрен, Марко Каспер)
56:40
Эрик Браннстрем
(Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон)
57:03
Алекс Дебринкэт
Овертайм
64:00
Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт
Ванкувер
НХЛ: таблица и календарь