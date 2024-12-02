Нападающий «Детройта» Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух играх подряд

Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух матчах подряд, российский нападающий отличился в домашнем матче против «Нью-Джерси» (4:5). В 23 играх Тарасенко забросил 4 шайбы и отдал 7 голевых передач. Тарасенко перешел в «Детройт» летом из «Флориды», в прошлом сезоне россиянин вместе с командой во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.