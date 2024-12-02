Нападающий «Детройта» Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух играх подряд

В составе победителей шайбы забросили Джейк Дебраск (21, 22, 65-я минуты), Пиус Зутер (38) и Эрик Бреннстрём (57). У «Детройта» отличились Юнатан Берггрен (14), Алекс Дебринкэт (27), Майкл Расмуссен (42) и Владимир Тарасенко (45).
Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух матчах подряд, российский нападающий отличился в домашнем матче против «Нью-Джерси» (4:5). В 23 играх Тарасенко забросил 4 шайбы и отдал 7 голевых передач. Тарасенко перешел в «Детройт» летом из «Флориды», в прошлом сезоне россиянин вместе с командой во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.
«Детройт» занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 23 очка в 24 матчах. «Ванкувер» — третий в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 29 очков после 23 встреч. В следующем матче «Детройт» в ночь на 4 декабря по московскому времени на выезде сыграет с «Бостоном», «Ванкувер» тогда же проведет гостевой матч против «Миннесоты».