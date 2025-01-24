Форвард «Рейнджерс» Панарин в шестом сезоне НХЛ подряд достиг отметки в 50 очков

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Брэйден Шнайдер (10-я минута), Адам Эдстрём (11), К’Андре Миллер (25), Филип Читил (46), Адам Фокс (57), Рейлли Смит (57), у проигравших отличился Оуэн Типпетт (2).
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал 30-ю голевую передачу в сезоне, также на его счету 20 заброшенных шайб. Россиянин достиг отметки в 50 очков в шестой раз подряд за время выступления за клуб из Нью-Йорка, повторив достижение Мики Зибанежада, Марка Мессье и Стива Викерса. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 броска.
«Рейнджерс» занимают пятое место в Столичном дивизионе, в 48 матчах набрав 52 очка. «Филадельфия» с 50 очками в 49 играх идет шестой. В следующем матче «Рейнджерс» 26 января примут «Колорадо», «Филадельфия» днем ранее сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прервал серию из шести игр без голов, отличившись в выездном матче с «Каролиной» (4:7). На его счету 19 шайб в текущем сезоне, он является лучшим снайпером команды. На один гол от него отстает соотечественник Дмитрий Воронков, который также забил гол в прошедшем матче. В составе «Каролины» голевую передачу отдал Андрей Свечников. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 36 бросков.
Форвард «Детройта» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу в домашнем матче с «Монреалем» (4:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первый матч после травмы, его команда в гостях уступила «Юте» (0:4).
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев в выездном матче с «Сент-Луисом» (4:2) забросил 21-ю шайбу в сезоне. По голевой передаче сделали нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 15 бросков.