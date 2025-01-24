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Форвард «Рейнджерс» Панарин в шестом сезоне НХЛ подряд достиг отметки в 50 очков

Россиянин отметился голевой передачей в матче с «Филадельфией».

Источник: Al Bello/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 17, 24.01.2025, 3:00
Рейнджерс
6
Филадельфия
1

У победителей шайбы забросили Брэйден Шнайдер (10-я минута), Адам Эдстрём (11), К’Андре Миллер (25), Филип Читил (46), Адам Фокс (57), Рейлли Смит (57), у проигравших отличился Оуэн Типпетт (2).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал 30-ю голевую передачу в сезоне, также на его счету 20 заброшенных шайб. Россиянин достиг отметки в 50 очков в шестой раз подряд за время выступления за клуб из Нью-Йорка, повторив достижение Мики Зибанежада, Марка Мессье и Стива Викерса. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 броска.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Столичном дивизионе, в 48 матчах набрав 52 очка. «Филадельфия» с 50 очками в 49 играх идет шестой. В следующем матче «Рейнджерс» 26 января примут «Колорадо», «Филадельфия» днем ранее сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 17, 24.01.2025, 3:00
Каролина
7
Коламбус
4

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прервал серию из шести игр без голов, отличившись в выездном матче с «Каролиной» (4:7). На его счету 19 шайб в текущем сезоне, он является лучшим снайпером команды. На один гол от него отстает соотечественник Дмитрий Воронков, который также забил гол в прошедшем матче. В составе «Каролины» голевую передачу отдал Андрей Свечников. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 36 бросков.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 17, 24.01.2025, 3:00
Детройт
4
Монреаль
2

Форвард «Детройта» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу в домашнем матче с «Монреалем» (4:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первый матч после травмы, его команда в гостях уступила «Юте» (0:4).

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев в выездном матче с «Сент-Луисом» (4:2) забросил 21-ю шайбу в сезоне. По голевой передаче сделали нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 15 бросков.

Сент-Луис
2:4
1:2, 0:1, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
24.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17430 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Брюс Кэссиди
Вратари
Жоэль Хофер
(Жоэль Хофер, Жоэль Хофер)
Илья Самсонов
1-й период
00:19
Марк Стоун
06:43
Колтон Парэйко
08:54
Виктор Олофссон
(Иван Барбашев, Алекс Пьетранджело)
10:22
Джордан Кайру
(Дилан Холлоуэй)
2-й период
26:17
Тайлер Такер
26:30
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
30:52
Киган Колесар
34:44
Ши Теодор
3-й период
56:34
Роберт Томас
(Джастин Фолк, Павел Бучневич)
59:33
Томаш Гертл
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Филадельфия
Коламбус
Каролина
Детройт
Монреаль
Миннесота
Юта
Вегас
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь