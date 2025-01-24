Форвард «Рейнджерс» Панарин в шестом сезоне НХЛ подряд достиг отметки в 50 очков

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прервал серию из шести игр без голов, отличившись в выездном матче с «Каролиной» (4:7). На его счету 19 шайб в текущем сезоне, он является лучшим снайпером команды. На один гол от него отстает соотечественник Дмитрий Воронков, который также забил гол в прошедшем матче. В составе «Каролины» голевую передачу отдал Андрей Свечников. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 36 бросков.