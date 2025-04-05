Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В домашнем матче против «Чикаго» (5:3) Овечкин оформил дубль. Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 1 486 матчей, канадцу — 1 487. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 6 игр, в следующей встрече команда 6 апреля в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».
Овечкину 39 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.
В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014). В активе форварда также две серебряные (2010, 2015) и четыре бронзовые награды (2005, 2007, 2016, 2019) мировых первенств. Овечкин трижды принимал участие в Олимпийских играх — в 2006 году команда вместе с ним проиграла в матче за третье место чехам, в 2010 и 2014 годах сборная России завершила участие в турнире на стадии четвертьфинала.
Гретцки 64 года. Он является лучшим бомбардиром (2 857 очков) и ассистентом (1 963 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988), он 10 раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и 9 раз признавался самым ценным игроком сезона. Ему также принадлежат рекорды по очкам (382), голам (122) и результативным передачам (260) в Кубке Стэнли.
В составе сборной Канады Гретцки стал бронзовым призером чемпионата мира (1982). За время выступления в НХЛ он защищал цвета «Эдмонтона» (1978−1988), «Лос-Анджелеса» (1988−1996), «Сент-Луиса» (1996) и Нью-Йорк Рейнджерс«(1996−1999). Игровую карьеру канадец завершил в 1999 году. С 2006 по 2009 год он был главным тренером “Аризоны”.