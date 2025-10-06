Грицюк впечатлил, Федотов разочаровал. Межсезонье отсеяло от НХЛ ряд россиян

Неудачно складывается пока карьера для Ивана Федотова — серебряный призер Олимпиады летом был обменян из «Филадельфии» в «Коламбус», он неплохо выглядел в предсезонных матчах, но от драфта отказов его это тоже не спасло. Такое решение также связано с тем, чтобы можно было отправить россиянина в фарм-клуб, учитывая, что он пока третий вратарь в «Коламбусе». Что касается голкиперов, призрачными выглядят шансы на закрепление в составе «Торонто» Артура Ахтямова и Вячеслава Пексы, которые делают попытки из года в год, а во «Флориде» Даниил Тарасов будет вторым номером в бригаде с Сергеем Бобровским, в то время как в фарм-клуб отправился еще один голкипер Кирилл Герасимюк. В «Питтсбурге» из россиян остался только Евгений Малкин — в фарм-клуб отправились игравший в прошлом сезоне с Овечкиным Александр Алексеев и вратарь Сергей Мурашов.