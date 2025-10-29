«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу» в НХЛ, Аскаров отразил 10 бросков

В других матчах «Бостон» дома со счетом 5:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», защитник хозяев Никита Задоров отметился голевой передачей, голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21, «Флорида» дома уступила «Анахайму» (2:3 Б), голкипер хозяев Даниил Тарасов отразил 15 из 17 бросков, «Детройт» на выезде победил «Сент-Луис» (5:2), «Чикаго» на своем льду был сильнее «Оттавы» (7:3), «Эдмонтон» на своей арене одержал победу над «Ютой» (6:3), защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевым пасом, «Нью-Йорк Рейнджерс’в гостях победил “Ванкувер” (2:0), “Монреаль” на выезде обыграл “Сиэтл” (4:3 ОТ).