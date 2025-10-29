«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу» в НХЛ, Аскаров отразил 10 бросков

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. «Сан-Хосе» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 10 бросков из 14. Защитник хозяев Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, как и форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко.
В других матчах «Бостон» дома со счетом 5:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», защитник хозяев Никита Задоров отметился голевой передачей, голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21, «Флорида» дома уступила «Анахайму» (2:3 Б), голкипер хозяев Даниил Тарасов отразил 15 из 17 бросков, «Детройт» на выезде победил «Сент-Луис» (5:2), «Чикаго» на своем льду был сильнее «Оттавы» (7:3), «Эдмонтон» на своей арене одержал победу над «Ютой» (6:3), защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевым пасом, «Нью-Йорк Рейнджерс’в гостях победил “Ванкувер” (2:0), “Монреаль” на выезде обыграл “Сиэтл” (4:3 ОТ).
Райан Варсофски
Джим Хиллер
Ярослав Аскаров
(00:00-57:28)
Дарси Кемпер
08:45
Тимоти Лильегрен
10:54
Кори Перри
(Бренд Кларк, Алекс Лафферье)
12:32
Джефф Малотт
16:34
Бренд Кларк
23:21
Джефф Малотт
(Кори Перри, Джоэль Эдмундсон)
26:43
Дрю Даути
(Александр Тюркотт, Брайан Дюмулин)
35:33
Уилл Смит
(Тайлер Тоффоли, Маклин Селебрини)
37:16
Филипп Курашев
(Вильям Эклунд, Александр Веннберг)
42:45
Джефф Малотт
44:48
Александр Веннберг
(Джефф Скиннер, Филипп Курашев)
46:40
Дрю Даути
53:20
Бренд Кларк
(Джоэль Эдмундсон, Адриан Кемпе)
58:44
Джоэль Эдмундсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит