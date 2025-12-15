Ричмонд
«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Демидов забросил шайбу

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. «Монреаль» дома со счетом 4:1 обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Иван Демидов (23-я минута), Джозеф Велено (32), Ник Сузуки (44), Александр Тексье (54). У «Эдмонтона» отличился Зак Хайман (53).

Демидов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне. Также на счету россиянина 18 голевых передач в 32 играх. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

«Монреаль» занимает третье место турнирной таблицы Атлантического дивизиона, команда набрала 38 очков в 32 матчах. «Эдмонтон» идет на четвертом месте Тихоокеанского дивизиона с 36 очками после 33 встреч. В следующем матче «Монреаль» примет «Филадельфию» в ночь на 17 декабря по московскому времени, «Эдмонтон» тогда же на выезде сыграет с «Питтсбургом».

В других матчах игрового дня «Баффало» на выезде переиграл «Сиэтл» (3:1), «Ванкувер» в гостях был сильнее «Нью-Джерси» (2:1). «Каролина» дома победила «Филадельфию» (3:2 после буллитов), одной голевой передачей в составе хозяев отметился защитник Александр Никишин, победный буллит реализовал форвард Андрей Свечников. «Юта» одержала выездную победу над «Питтсбургом» (5:4 ОТ), по одной голевой передаче в составе победителей сделали защитник Михаил Сергачев и нападающий Даниил Бут, набравший первое очко в НХЛ.

Монреаль
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Крис Ноблок
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-28:10)
Кэлвин Пикар
(00:00-55:17)
Якуб Добеш
(c 28:37)
Кэлвин Пикар
(c 59:23)
1-й период
06:04
Оливер Капанен
06:04
Юрай Слафковски
10:19
Алек Регула
16:56
Александр Тексье
2-й период
22:17
Маттиас Экхольм
22:28
Иван Демидов
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
28:37
Алек Регула
31:58
Джозеф Велено
39:46
Джош Андерсон
3-й период
42:47
Трент Фредерик
43:38
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
52:03
Иван Демидов
52:29
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
53:52
Александр Тексье
(Джейден Штрабл)
Статистика
Монреаль
Эдмонтон
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит