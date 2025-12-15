«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Демидов забросил шайбу

В составе победителей шайбы забросили Иван Демидов (23-я минута), Джозеф Велено (32), Ник Сузуки (44), Александр Тексье (54). У «Эдмонтона» отличился Зак Хайман (53).
Демидов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне. Также на счету россиянина 18 голевых передач в 32 играх. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не отметился результативными действиями.
«Монреаль» занимает третье место турнирной таблицы Атлантического дивизиона, команда набрала 38 очков в 32 матчах. «Эдмонтон» идет на четвертом месте Тихоокеанского дивизиона с 36 очками после 33 встреч. В следующем матче «Монреаль» примет «Филадельфию» в ночь на 17 декабря по московскому времени, «Эдмонтон» тогда же на выезде сыграет с «Питтсбургом».
В других матчах игрового дня «Баффало» на выезде переиграл «Сиэтл» (3:1), «Ванкувер» в гостях был сильнее «Нью-Джерси» (2:1). «Каролина» дома победила «Филадельфию» (3:2 после буллитов), одной голевой передачей в составе хозяев отметился защитник Александр Никишин, победный буллит реализовал форвард Андрей Свечников. «Юта» одержала выездную победу над «Питтсбургом» (5:4 ОТ), по одной голевой передаче в составе победителей сделали защитник Михаил Сергачев и нападающий Даниил Бут, набравший первое очко в НХЛ.
Мартен Сан-Луи
Крис Ноблок
Якуб Добеш
(00:00-28:10)
Кэлвин Пикар
(00:00-55:17)
Якуб Добеш
(c 28:37)
Кэлвин Пикар
(c 59:23)
06:04
Оливер Капанен
06:04
Юрай Слафковски
10:19
Алек Регула
16:56
Александр Тексье
22:17
Маттиас Экхольм
22:28
Иван Демидов
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
28:37
Алек Регула
31:58
Джозеф Велено
39:46
Джош Андерсон
42:47
Трент Фредерик
43:38
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
52:03
Иван Демидов
52:29
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
53:52
Александр Тексье
(Джейден Штрабл)
