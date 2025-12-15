«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Демидов забросил шайбу

В других матчах игрового дня «Баффало» на выезде переиграл «Сиэтл» (3:1), «Ванкувер» в гостях был сильнее «Нью-Джерси» (2:1). «Каролина» дома победила «Филадельфию» (3:2 после буллитов), одной голевой передачей в составе хозяев отметился защитник Александр Никишин, победный буллит реализовал форвард Андрей Свечников. «Юта» одержала выездную победу над «Питтсбургом» (5:4 ОТ), по одной голевой передаче в составе победителей сделали защитник Михаил Сергачев и нападающий Даниил Бут, набравший первое очко в НХЛ.