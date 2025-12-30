Чинахов перешел из «Коламбуса» в «Питтсбург» в результате обмена

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте в 2020 году под общим 21-м номером. В НХЛ россиянин провел 204 матчей и набрал 77 (37+40) очков. В нынешнем сезоне у Чинахова 29 матчей и 6 (3+3) очка.