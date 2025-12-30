Ричмонд
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.50
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Чинахов перешел из «Коламбуса» в «Питтсбург» в результате обмена

«Коламбус» объявил, что обменял нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург».

Источник: Getty Images

В рамках сделки по обмену российского хоккеиста «Блю Джекетс» получили канадского форварда Дэнтона Хейнена, выбор во втором раунде на драфте 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.

Как пишет пресс-служба «Пингвинз», Чинахов подписан до конца сезона-2025/26, среднегодовая стоимость его контракта составляет 2,1 млн долларов.

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте в 2020 году под общим 21-м номером. В НХЛ россиянин провел 204 матчей и набрал 77 (37+40) очков. В нынешнем сезоне у Чинахова 29 матчей и 6 (3+3) очка.