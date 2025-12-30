Чинахов перешел из «Коламбуса» в «Питтсбург» в результате обмена

В рамках сделки по обмену российского хоккеиста «Блю Джекетс» получили канадского форварда Дэнтона Хейнена, выбор во втором раунде на драфте 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.
Как пишет пресс-служба «Пингвинз», Чинахов подписан до конца сезона-2025/26, среднегодовая стоимость его контракта составляет 2,1 млн долларов.
24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте в 2020 году под общим 21-м номером. В НХЛ россиянин провел 204 матчей и набрал 77 (37+40) очков. В нынешнем сезоне у Чинахова 29 матчей и 6 (3+3) очка.