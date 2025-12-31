«Монреаль» победил «Флориду» в НХЛ. Демидов отдал голевой пас

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Флориду» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (56-я минута), Ник Сузуки (59, 64). У «Флориды» отличились Брэд Маршанд (51) и Сэм Райнхарт (56).
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом канадской команды. В 39 матчах текущего сезона Демидов набрал 33 очка, забросив 10 шайб и 23 раза ассистировав партнерам. Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 29.
Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Монреаль» занимает вторую строчку с 48 очками после 39 игр. «Флорида» идет на четвертом месте с 45 очками после 39 встреч. В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Каролиной» в ночь на 2 января по московскому времени, «Флорида» днем позднее примет «Нью-Йорк Рейнджерс».
В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома со счетом 5:1 победил «Каролину», «Торонто» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» (4:0).
Пол Морис
Мартен Сан-Луи
Даниил Тарасов
(00:00-63:24)
Самуэль Монтембо
(00:00-57:55)
Самуэль Монтембо
(58:38-63:24)
04:51
Увис Балинскис
25:01
Аарон Экблад
33:15
Лэйн Хатсон
35:37
Ник Сузуки
41:40
Адам Энгстрем
44:17
Густав Форслинг
49:55
Юрай Слафковски
50:18
Брэд Маршан
(Сэм Беннетт, Сет Джонс)
55:01
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
55:33
Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Лэйн Хатсон)
58:38
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Коул Кофилд)
61:27
Брэд Маршан
63:24
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Ноа Добсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит