«Монреаль» победил «Флориду» в НХЛ. Демидов отдал голевой пас

Встреча завершилась победой канадского клуба в овертайме со счетом 3:2.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Флориду» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (56-я минута), Ник Сузуки (59, 64). У «Флориды» отличились Брэд Маршанд (51) и Сэм Райнхарт (56).

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом канадской команды. В 39 матчах текущего сезона Демидов набрал 33 очка, забросив 10 шайб и 23 раза ассистировав партнерам. Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 29.

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Монреаль» занимает вторую строчку с 48 очками после 39 игр. «Флорида» идет на четвертом месте с 45 очками после 39 встреч. В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Каролиной» в ночь на 2 января по московскому времени, «Флорида» днем позднее примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома со счетом 5:1 победил «Каролину», «Торонто» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» (4:0).

Флорида
2:3
0:0, 0:0, 2:2
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
31.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19646 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Мартен Сан-Луи
Вратари
Даниил Тарасов
(00:00-63:24)
Самуэль Монтембо
(00:00-57:55)
Самуэль Монтембо
(58:38-63:24)
1-й период
04:51
Увис Балинскис
2-й период
25:01
Аарон Экблад
33:15
Лэйн Хатсон
35:37
Ник Сузуки
3-й период
41:40
Адам Энгстрем
44:17
Густав Форслинг
49:55
Юрай Слафковски
50:18
Брэд Маршан
(Сэм Беннетт, Сет Джонс)
55:01
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
55:33
Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Лэйн Хатсон)
58:38
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Коул Кофилд)
Овертайм
61:27
Брэд Маршан
63:24
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Ноа Добсон)
Статистика
Флорида
Монреаль
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит