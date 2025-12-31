Ричмонд
Игрок «Айлендерс» Шабанов отметился голевой передачей в матче НХЛ с «Чикаго»

Его команда одержала победу в серии буллитов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Чикаго» в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голевой передачей в составе победителей отметился российский нападающий Максим Шабанов. В текущем сезоне на счету игрока 12 очков в 27 матчах, он забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач. Форвард «Чикаго» Илья Михеев не отметился результативными действиями.

«Айлендерс» занимают второе место в Столичном дивизионе с 48 очками после 40 матчей. «Чикаго» идет на седьмом месте Центрального дивизиона с 35 очками после 39 встреч. В следующем матче «Айлендерс» примут «Юту» 1 января, «Чикаго» в ночь на 2 января по московскому времени сыграет с «Далласом».

Чикаго
2:3
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Б
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
31.12.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 19603 зрителя
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Патрик Руа
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
Давид Риттих
(00:00-65:00)
1-й период
02:56
Калум Ритчи
(Симон Хольмстрем, Максим Шабанов)
11:32
Андре Бураковски
12:08
Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Мэттью Шефер)
2-й период
23:08
Ник Фолиньо
35:31
Теуво Терявяйнен
(Оливер Мур, Артем Левшунов)
36:49
Бо Хорват
36:49
Бо Хорват
39:57
Ник Лардис
(Оливер Мур, Райан Грин)
3-й период
47:21
Илья Михеев
47:21
Мэтью Барзал
Овертайм
62:43
Артем Левшунов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Бо Хорват
(Айлендерс)
Статистика
Чикаго
Айлендерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит