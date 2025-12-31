Игрок «Айлендерс» Шабанов отметился голевой передачей в матче НХЛ с «Чикаго»

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Чикаго» в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой передачей в составе победителей отметился российский нападающий Максим Шабанов. В текущем сезоне на счету игрока 12 очков в 27 матчах, он забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач. Форвард «Чикаго» Илья Михеев не отметился результативными действиями.
«Айлендерс» занимают второе место в Столичном дивизионе с 48 очками после 40 матчей. «Чикаго» идет на седьмом месте Центрального дивизиона с 35 очками после 39 встреч. В следующем матче «Айлендерс» примут «Юту» 1 января, «Чикаго» в ночь на 2 января по московскому времени сыграет с «Далласом».
Джефф Блэшилл
Патрик Руа
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
Давид Риттих
(00:00-65:00)
02:56
Калум Ритчи
(Симон Хольмстрем, Максим Шабанов)
11:32
Андре Бураковски
12:08
Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Мэттью Шефер)
23:08
Ник Фолиньо
35:31
Теуво Терявяйнен
(Оливер Мур, Артем Левшунов)
36:49
Бо Хорват
36:49
Бо Хорват
39:57
Ник Лардис
(Оливер Мур, Райан Грин)
47:21
Илья Михеев
47:21
Мэтью Барзал
62:43
Артем Левшунов
победный бросок: Бо Хорват
(Айлендерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит