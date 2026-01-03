«Питтсбург» обыграл «Детройт» во втором матче подряд, Чинахов забил первый гол после обмена

Голы гостей забили Брайан Раст, Рикард Ракелль, Коннор Девар и Егор Чинахов, для которого эта шайба стала дебютной за «Пингвинз» после перехода из «Коламбуса» в результате обмена. Всего в нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (4+3) очков.