«Питтсбург» обыграл «Детройт» во втором матче подряд, Чинахов забил первый гол после обмена

Голы гостей забили Брайан Раст, Рикард Ракелль, Коннор Девар и Егор Чинахов, для которого эта шайба стала дебютной за «Пингвинз» после перехода из «Коламбуса» в результате обмена. Всего в нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (4+3) очков.
Автором единственного гола хозяев стал Алекс Дебринкэт.
За игру «Питтсбург» нанес 31 бросок в створ ворот, а «Детройт» — 12.
Днем ранее «Пингвинз» дома победили «Ред Уингз» в овертайме со счетом 4:3.
«Детройт» (52 очка) продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Питтсбург» (47 очков) располагается на седьмой строчке.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
3.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Дэн Мьюз
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-57:37)
Стюарт Скиннер
Джон Гибсон
(59:00-59:07)
Джон Гибсон
(c 59:28)
1-й период
03:44
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Паркер Уотерспун)
07:45
Бретт Кулак
08:47
Мориц Зайдер
17:30
Егор Чинахов
(Бенджамин Киндел, Паркер Уотерспун)
2-й период
35:06
Алекс Дебринкэт
36:41
Томас Новак
3-й период
40:34
Симон Эдвинссон
59:00
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Бретт Кулак)
59:28
Коннор Девар
(Блэйк Лизотт)
Статистика
Детройт
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит