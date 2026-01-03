Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.61
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.44
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.90
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус
3
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.32
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

«Питтсбург» обыграл «Детройт» во втором матче подряд, Чинахов забил первый гол после обмена

«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

Голы гостей забили Брайан Раст, Рикард Ракелль, Коннор Девар и Егор Чинахов, для которого эта шайба стала дебютной за «Пингвинз» после перехода из «Коламбуса» в результате обмена. Всего в нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (4+3) очков.

Автором единственного гола хозяев стал Алекс Дебринкэт.

За игру «Питтсбург» нанес 31 бросок в створ ворот, а «Детройт» — 12.

Днем ранее «Пингвинз» дома победили «Ред Уингз» в овертайме со счетом 4:3.

«Детройт» (52 очка) продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Питтсбург» (47 очков) располагается на седьмой строчке.

Детройт
1:4
0:2, 1:0, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
3.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Дэн Мьюз
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-57:37)
Стюарт Скиннер
Джон Гибсон
(59:00-59:07)
Джон Гибсон
(c 59:28)
1-й период
03:44
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Паркер Уотерспун)
07:45
Бретт Кулак
08:47
Мориц Зайдер
17:30
Егор Чинахов
(Бенджамин Киндел, Паркер Уотерспун)
2-й период
35:06
Алекс Дебринкэт
36:41
Томас Новак
3-й период
40:34
Симон Эдвинссон
59:00
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Бретт Кулак)
59:28
Коннор Девар
(Блэйк Лизотт)
Статистика
Детройт
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит