Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.13
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Соловьев успешно дебютировал за «Питтсбург» в НХЛ

Белорус перешел из «Колорадо» в «Питтсбург» в результате обмена, это команда стала третьим клубом НХЛ в карьере Ильи Соловьева.

Источник: AP 2024

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Белорусский защитник Илья Соловьев успешно дебютировал за «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», сообщает Sputnik.

В этом поединке «пингвины» обыграли своих соперников с крупным счетом — 2:6. Соловьев в дебютном матче за новую команду отметился результативной передачей и завершил его с показателем полезности «+3».

На льду игрок провел почти 17 минут, из них 0:55 — в меньшинстве.

За «Чикаго» также выступает белорусский защитник — Артем Левшунов. Но в этой игре уроженец Жлобина умудрился заработать показатель полезности «-5». Его безрезультативная серия достигла уже девяти игр подряд.

В текущем сезоне НХЛ Соловьев провел 17 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и шести минутах штрафа.

Нападающий дебютировал в НХЛ осенью 2023 года в матче «Калгари» против «Сент-Луиса». Но в начале октября «Колорадо Эвеланш» забрал Соловьева с драфта отказов, куда ранее его поместил «Калгари».

Затем белорусский защитник в результате обмена перешел из «Колорадо» в «Питтсбург».

Хоккейный клуб «Питтсбург» стал третьим клубом НХЛ в карьере Соловьева.

Питтсбург
6:2
1:1, 4:0, 1:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16715 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джефф Блэшилл
Вратари
Артур Шилов
(00:00-30:59)
Арвид Содерблум
Артур Шилов
(c 31:02)
1-й период
06:11
Бенджамин Киндел
09:32
Коннор Мерфи
(Райан Грин, Фрэнк Назар)
11:24
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
12:03
Томас Новак
14:17
Бенджамин Киндел
14:17
Фрэнк Назар
16:10
Евгений Малкин
16:10
Вьятт Кайсер
2-й период
25:54
Бенджамин Киндел
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
31:02
Оливер Мур
35:30
Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
36:01
Энтони Манта
(Райан Ши, Бенджамин Киндел)
39:30
Райан Ши
(Энтони Манта, Илья Соловьев)
3-й период
53:59
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
54:31
Коннор Бедард
(Фрэнк Назар)
Статистика
Питтсбург
Чикаго
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит