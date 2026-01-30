Соловьев успешно дебютировал за «Питтсбург» в НХЛ

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Белорусский защитник Илья Соловьев успешно дебютировал за «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», сообщает Sputnik.
В этом поединке «пингвины» обыграли своих соперников с крупным счетом — 2:6. Соловьев в дебютном матче за новую команду отметился результативной передачей и завершил его с показателем полезности «+3».
На льду игрок провел почти 17 минут, из них 0:55 — в меньшинстве.
За «Чикаго» также выступает белорусский защитник — Артем Левшунов. Но в этой игре уроженец Жлобина умудрился заработать показатель полезности «-5». Его безрезультативная серия достигла уже девяти игр подряд.
В текущем сезоне НХЛ Соловьев провел 17 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и шести минутах штрафа.
Нападающий дебютировал в НХЛ осенью 2023 года в матче «Калгари» против «Сент-Луиса». Но в начале октября «Колорадо Эвеланш» забрал Соловьева с драфта отказов, куда ранее его поместил «Калгари».
Затем белорусский защитник в результате обмена перешел из «Колорадо» в «Питтсбург».
Хоккейный клуб «Питтсбург» стал третьим клубом НХЛ в карьере Соловьева.
Дэн Мьюз
Джефф Блэшилл
Артур Шилов
(00:00-30:59)
Арвид Содерблум
Артур Шилов
(c 31:02)
06:11
Бенджамин Киндел
09:32
Коннор Мерфи
(Райан Грин, Фрэнк Назар)
11:24
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
12:03
Томас Новак
14:17
Бенджамин Киндел
14:17
Фрэнк Назар
16:10
Евгений Малкин
16:10
Вьятт Кайсер
25:54
Бенджамин Киндел
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
31:02
Оливер Мур
35:30
Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
36:01
Энтони Манта
(Райан Ши, Бенджамин Киндел)
39:30
Райан Ши
(Энтони Манта, Илья Соловьев)
53:59
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
54:31
Коннор Бедард
(Фрэнк Назар)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит