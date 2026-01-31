Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
0
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
11.25
X
7.40
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.65
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.84
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Детройт» в матче НХЛ

«Колорадо» разгромил «Детройт» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Натан Маккиннон (10-я и 34-я минуты), Брент Бёрнс (7), Росс Колтон (22), Паркер Келли (48).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в эпизоде с победным голом сделал результативный пас. Всего в активе 30-летнего россиянина 31 очко (12 шайб + 19 передач) в 44 матчах текущего сезона.

«Колорадо» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко. «Детройт» проиграл третий матч подряд и идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 70 баллами.

В другом матче дня «Филадельфия Флайерз» на своем льду в овертайме проиграла «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Российский нападающий хозяев Никита Гребенкин отдал результативную передачу.

Детройт
0:5
0:2, 0:2, 0:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
31.01.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джаред Беднар
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-40:00)
Маккензи Блэквуд
Кэм Тэлбот
(c 40:00)
1-й период
06:44
Брент Бернс
(Нэйтан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
07:31
Джош Мэнсон
10:03
Нэйтан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
15:45
Паркер Келли
2-й период
21:24
Росс Колтон
(Брок Нельсон, Джош Мэнсон)
22:40
Эрик I Густафссон
33:33
Нэйтан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
37:13
Джей Ти Комфер
39:52
Джей Ти Комфер
39:52
Брок Нельсон
3-й период
47:35
Паркер Келли
(Йоэль Кивиранта, Джек Друри)
Статистика
Детройт
Колорадо
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит