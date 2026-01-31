Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Детройт» в матче НХЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Натан Маккиннон (10-я и 34-я минуты), Брент Бёрнс (7), Росс Колтон (22), Паркер Келли (48).
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в эпизоде с победным голом сделал результативный пас. Всего в активе 30-летнего россиянина 31 очко (12 шайб + 19 передач) в 44 матчах текущего сезона.
«Колорадо» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко. «Детройт» проиграл третий матч подряд и идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 70 баллами.
В другом матче дня «Филадельфия Флайерз» на своем льду в овертайме проиграла «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Российский нападающий хозяев Никита Гребенкин отдал результативную передачу.
