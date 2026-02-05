Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.00
П2
5.26
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.40
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

Панарин — в «Лос-Анджелесе»! «Рейнджерс» все-таки обменяли российскую звезду

В новом клубе Кубок Стэнли Артемию не светит.

Источник: Getty Images

Развязка в истории с уходом Артемия Панарина из «Рейнджерс» получилась разочаровывающей. Ожидания от потенциального обмена были велики. В информационном пространстве мелькали мощные варианты с «Вашингтоном», «Далласом», «Тампой». Действительность оказалась до безобразия прозаичной и даже скучной. «Лос-Анджелес» не выглядел приоритетной опцией для форварда, если верить всезнающим североамериканским коллегам. Однако всегда необходимо считаться не только со своими хотелками, пусть и разумно аргументированными, но и с желанием самого игрока.

У Панарина по условиям истекающего соглашения с «Рейнджерс» был полный запрет на обмен, поэтому он в итоге выбрал то, что его больше всего устраивало. То есть приятная для проживания большой семьей Калифорния и договоренность о подписании нового контракта на хороших условиях. Вскоре после новости о самом обмене было объявлено о пролонгации соглашения еще на два сезона с ежегодной зарплатой 11 миллионов долларов.

Очевидно, что в такой ситуации спортивный фактор отошел на третий план. В обозримом будущем новой команде Панарина титул никак не светит. Сейчас «Лос-Анджелес» борется лишь за попадание в плей-офф, где до этого четыре года подряд вылетал в первом раунде от «Эдмонтона». У «королей» довольно возрастной костяк и маловато перспективной молодежи.

Поэтому можно сказать, что Панарин оказался в аналоге «Рейнджерс» — только в Западной конференции. Околохоккейный гламур тоже в наличии. На матчи «Кингз» в Crypto.com Arena заглядывают звезды Голливуда. Самому игроку можно в комфортных условиях встретить приближение хоккейной старости, а по истечении контракта в 36 лет спокойно решать, что делать дальше — еще остаться в НХЛ, вернуться на годик-другой поиграть в Россию или просто завершить карьеру.

«Кингз» играют в довольно унылой и чаще всего оборонительной манере, забивая не очень много. Меньше голов в нынешнем чемпионате только у «Калгари». Россиянин добавит красок беззубой атаке «Лос-Анджелеса», но при этом может пострадать и лишиться места в первой бригаде большинства его соотечественник Андрей Кузьменко.

«Короли» взамен отдали «Рейнджерс» 20-летнего правого крайнего Лайэма Гринтри, выступающего в юниорской лиге Онтарио за «Виндзор», и условный выбор в 3-м раунде драфта, который превратится во 2-й, если «Лос-Анджелес» пройдет во второй раунд плей-офф, и 4-й. Это крайне скромная компенсация по любым меркам. Фактически грабеж. Видимо, у генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри в нынешней ситуации оказались связанными руки. Он должен был пойти навстречу Панарину и его агенту Полу Теофаносу. Винить в произошедшем игрока — глупо. Он честно отрабатывал свой контракт с ньюйоркской командой и оставил большой след в истории клуба.