Панарин — в «Лос-Анджелесе»! «Рейнджерс» все-таки обменяли российскую звезду

У Панарина по условиям истекающего соглашения с «Рейнджерс» был полный запрет на обмен, поэтому он в итоге выбрал то, что его больше всего устраивало. То есть приятная для проживания большой семьей Калифорния и договоренность о подписании нового контракта на хороших условиях. Вскоре после новости о самом обмене было объявлено о пролонгации соглашения еще на два сезона с ежегодной зарплатой 11 миллионов долларов.