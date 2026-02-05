Панарин — в «Лос-Анджелесе»! «Рейнджерс» все-таки обменяли российскую звезду

Развязка в истории с уходом Артемия Панарина из «Рейнджерс» получилась разочаровывающей. Ожидания от потенциального обмена были велики. В информационном пространстве мелькали мощные варианты с «Вашингтоном», «Далласом», «Тампой». Действительность оказалась до безобразия прозаичной и даже скучной. «Лос-Анджелес» не выглядел приоритетной опцией для форварда, если верить всезнающим североамериканским коллегам. Однако всегда необходимо считаться не только со своими хотелками, пусть и разумно аргументированными, но и с желанием самого игрока.
У Панарина по условиям истекающего соглашения с «Рейнджерс» был полный запрет на обмен, поэтому он в итоге выбрал то, что его больше всего устраивало. То есть приятная для проживания большой семьей Калифорния и договоренность о подписании нового контракта на хороших условиях. Вскоре после новости о самом обмене было объявлено о пролонгации соглашения еще на два сезона с ежегодной зарплатой 11 миллионов долларов.
Очевидно, что в такой ситуации спортивный фактор отошел на третий план. В обозримом будущем новой команде Панарина титул никак не светит. Сейчас «Лос-Анджелес» борется лишь за попадание в плей-офф, где до этого четыре года подряд вылетал в первом раунде от «Эдмонтона». У «королей» довольно возрастной костяк и маловато перспективной молодежи.
Поэтому можно сказать, что Панарин оказался в аналоге «Рейнджерс» — только в Западной конференции. Околохоккейный гламур тоже в наличии. На матчи «Кингз» в Crypto.com Arena заглядывают звезды Голливуда. Самому игроку можно в комфортных условиях встретить приближение хоккейной старости, а по истечении контракта в 36 лет спокойно решать, что делать дальше — еще остаться в НХЛ, вернуться на годик-другой поиграть в Россию или просто завершить карьеру.
«Кингз» играют в довольно унылой и чаще всего оборонительной манере, забивая не очень много. Меньше голов в нынешнем чемпионате только у «Калгари». Россиянин добавит красок беззубой атаке «Лос-Анджелеса», но при этом может пострадать и лишиться места в первой бригаде большинства его соотечественник Андрей Кузьменко.
«Короли» взамен отдали «Рейнджерс» 20-летнего правого крайнего Лайэма Гринтри, выступающего в юниорской лиге Онтарио за «Виндзор», и условный выбор в 3-м раунде драфта, который превратится во 2-й, если «Лос-Анджелес» пройдет во второй раунд плей-офф, и 4-й. Это крайне скромная компенсация по любым меркам. Фактически грабеж. Видимо, у генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри в нынешней ситуации оказались связанными руки. Он должен был пойти навстречу Панарину и его агенту Полу Теофаносу. Винить в произошедшем игрока — глупо. Он честно отрабатывал свой контракт с ньюйоркской командой и оставил большой след в истории клуба.