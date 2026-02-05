«Из-за этого мне с каждым днем все труднее улыбаться». Реакция на обмен Панарина в «Лос-Анджелес»

Российского нападающего Артемия Панарина все же обменяли из «Рейнджерс», но все, мягко говоря, удивлены. В числе претендентов называли примерно половину команд лиги, но про «Лос-Анджелес» никто даже не вспоминал.
«Артемий контролировал ситуацию»
Несмотря на то что дедлайн в НХЛ наступит лишь в начале марта, руководство «Рейнджерс» поставило перед собой задачу всеми силами обменять Панарина до конца 4 февраля. Именно в этот момент в лиге наступила «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду.
Сложность для «синерубашечников» состояла еще и в том, что в нынешнем контракте форварда был пункт о запрете обмена без его согласия. И снять он был его готов только ради одной команды — «Лос-Анджелеса».
«Артемий полностью контролировал ситуацию. Он это заслужил и по праву получил», — заявил после обмена генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
По данным ESPN, несколько клубов до последнего общались с представителями Панарина, но весь разговор строился на том, что «его пытались убедить не подписывать контракт с “Лос-Анджелесом”, хотя в том городе хотел жить и сам игрок, и его семья».
Сам Друри сказал, что россиянин уведомил его о желании перейти в «Кингз» еще утром 4 февраля. Однако журналист Винс Меркольяно утверждает: сторона хоккеиста вела переговоры с несколькими клубами до самого конца.
«“Рейнджерс” должны были умолять его»
Незадолго до объявления о сделке с «Лос-Анджелесом» появилась информация, что генменеджер «Рейнджерс» в обмен на Панарина запросил 21-летнего Райана Леонарда у «Вашингтона» (30 очков в 51 матче) и 20-летнего Уилла Смита у «Сан-Хосе» (39 очков в 41 матче), но оба раза услышал отказ.
Поэтому фанаты команды из Нью-Йорка ждали солидную компенсацию за своего лучшего игрока. Но получили Лиама Гринтри, который с трудом проходил в четвертое звено молодежной сборной Канады на прошлом чемпионате мира и все еще играет в юниорской лиге.
«Вы все знаете меня как уравновешенного и позитивного человека, который анализирует ситуации, рассматривая их со всех сторон. Но эта сделка — катастрофа», — написал ведущий клубного подкаста Райан Мэд.
Он же остался недоволен тем, что Панарин моментально продлил контракт с «Кингз» на два года с зарплатой в 11 миллионов долларов.
«Это выгодное предложение для команды. “Рейнджерс” должны были умолять его о таком контракте», — заявил Мэд.
Многие были действительно удивлены новому соглашению Артемия.
«Для “Кингз” это невероятная победа», — сообщил инсайдер Грег Вышински.
«Настоящий шок заключается в том, что Панарин согласился всего на двухлетний контракт. Многие команды были удивлены этому», — рассказал журналист Пьер ЛеБрюн.
Еще более удивительно это на фоне инсайдов о других предложениях россиянину. По данным журналиста The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Сиэтл» предлагал Панарину контракт на четыре года с зарплатой более 12 миллионов. А по информации Фрэнка Серавалли, неназванный клуб звал Артемия на те же четыре года, но с окладом в 11,75 миллиона. И вновь россиянин ответил отказом.
«Лучшее подписание в истории»
Фанаты «Рейнджерс» жутко разочарованы обменом россиянина.
«Артемий — невероятный игрок. Пожалуй, лучшее подписание с рынка свободных агентов за 100-летнюю историю клуба. Он заслуживает шанса на титул», — сказал на пресс-конференции Друри.
Сам клуб опубликовал лишь один пост про Панарина, который собрал уже несколько тысяч комментариев.
«Спасибо, Хлебушек, за все твои хайлайты, бесчисленное количество улыбок и незабываемые моменты», — написано в соцсетях «Рейнджерс».
Самый популярный комментарий уже набрал почти три тысячи комментариев.
«Из-за этого мне с каждым днем все труднее улыбаться», — написал один из пользователей.