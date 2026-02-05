«Из-за этого мне с каждым днем все труднее улыбаться». Реакция на обмен Панарина в «Лос-Анджелес»

Еще более удивительно это на фоне инсайдов о других предложениях россиянину. По данным журналиста The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Сиэтл» предлагал Панарину контракт на четыре года с зарплатой более 12 миллионов. А по информации Фрэнка Серавалли, неназванный клуб звал Артемия на те же четыре года, но с окладом в 11,75 миллиона. И вновь россиянин ответил отказом.