Фетисов о переходе Панарина в «Лос-Анджелес»: «Артемий звездил все это время на Бродвее, теперь будет в Голливуде»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход российского хоккеиста Артемия Панарина в «Лос-Анджелес».

Источник: Reuters

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Давно было понятно, что “Рейнджерс” будут перестраиваться и пытаться обменять выгодно свою мегазвезду — у команды худший сезон. Артемию хочется пожелать удачи в новом клубе! Какие перспективы у Панарина в “Лос-Анджелесе”? Доказать всем, что кто-то был неправ — это мужская история. Такие обмены просто так не происходят. Пригласили лидера, который поможет команде добиться максимального результата. Артемий звездил все это время на Бродвее, теперь будет в Голливуде. В этом смысле даже достаточно стимула.

Для любого спортсмена переход в другую команду — возможность проявить себя и добиться нужного результата. Этот обмен был делом времени. Обычно такие сделки проводят с обоюдной выгодной. Наверняка, было несколько команд, которые претендовали на Артемия», — сказал Фетисов «СЭ».

«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил о подписании российского нападающего Артемия Панарина. «Кингз» обменяли форварда Лиама Гринтри, условный пик в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2028 года на 34-летнего россиянина.

До конца сезона-2025/26 «Рейнджерс» будут платить 50 процентов зарплаты Панарина.

Кроме того, Панарин согласовал с «Лос-Анджелесом» условия двухлетнего контракта со средней годовой зарплатой в 11 миллионов долларов (до сезона-2027/28).