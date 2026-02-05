Фетисов о переходе Панарина в «Лос-Анджелес»: «Артемий звездил все это время на Бродвее, теперь будет в Голливуде»

«Давно было понятно, что “Рейнджерс” будут перестраиваться и пытаться обменять выгодно свою мегазвезду — у команды худший сезон. Артемию хочется пожелать удачи в новом клубе! Какие перспективы у Панарина в “Лос-Анджелесе”? Доказать всем, что кто-то был неправ — это мужская история. Такие обмены просто так не происходят. Пригласили лидера, который поможет команде добиться максимального результата. Артемий звездил все это время на Бродвее, теперь будет в Голливуде. В этом смысле даже достаточно стимула.



Для любого спортсмена переход в другую команду — возможность проявить себя и добиться нужного результата. Этот обмен был делом времени. Обычно такие сделки проводят с обоюдной выгодной. Наверняка, было несколько команд, которые претендовали на Артемия», — сказал Фетисов «СЭ».