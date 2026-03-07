Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Монреаль
0
П1
1.71
X
5.20
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Каролина
0
П1
2.46
X
4.61
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
1
:
Ванкувер
3
П1
5.32
X
5.12
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Колорадо
2
П1
1.72
X
5.60
П2
7.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
1
:
Флорида
2
П1
6.60
X
3.60
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
09:30
Адмирал
:
Нефтехимик
П1
3.20
X
4.24
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
:
Салават Юлаев
П1
2.55
X
4.12
П2
2.44
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Барыс
П1
2.10
X
4.18
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
П1
3.60
X
4.36
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
П1
1.68
X
4.59
П2
4.43
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

«Сент-Луис» получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» получил права на российского нападающего Дмитрия Бучельникова, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: © РИА Новости

Американский клуб в результате обмена с «Детройт Ред Уингз» взамен защитника Джастина Фолка, помимо прав на игрока ЦСКА, получил также защитника Джастина Холла и пик первого раунда драфта 2026 года.

Бучельникову 22 года, он является воспитанником петербургского СКА, также выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за владивостокский «Адмирал» и подмосковный «Витязь». Всего на его счету в лиге 108 очков (42 гола + 66 передач) в 170 матчах. Он был выбран «Детройтом» под общим 52-м номером на драфте 2022 года.