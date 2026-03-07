«Сент-Луис» получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова

Бучельникову 22 года, он является воспитанником петербургского СКА, также выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за владивостокский «Адмирал» и подмосковный «Витязь». Всего на его счету в лиге 108 очков (42 гола + 66 передач) в 170 матчах. Он был выбран «Детройтом» под общим 52-м номером на драфте 2022 года.