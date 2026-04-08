Ильин перешел из «Северстали» в фарм-клуб «Питтсбурга»

Летом 2025 года «Питтсбург» подписал трехлетний контракт новичка с Ильиным и провел сезон-2025/26 в «Северстали» на правах аренды. 21-летний форвард в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал вторым бомбардиром и первым ассистентом череповецкого клуба. В его активе 44 очка (14 голов + 30 передач) в 68 играх «регулярки» и 4 балла (3+1) в плей-офф сезона.