Ильин перешел из «Северстали» в фарм-клуб «Питтсбурга»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский нападающий Михаил Ильин перешел из череповецкой «Северстали» в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте «Питтсбург Пингвинз» в соцсети Х.

Летом 2025 года «Питтсбург» подписал трехлетний контракт новичка с Ильиным и провел сезон-2025/26 в «Северстали» на правах аренды. 21-летний форвард в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал вторым бомбардиром и первым ассистентом череповецкого клуба. В его активе 44 очка (14 голов + 30 передач) в 68 играх «регулярки» и 4 балла (3+1) в плей-офф сезона.

Воспитанник системы череповецкой «Северстали» был выбран «Питтсбургом» в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года под 142-м номером. В минувшем сезоне «Северсталь» завершила выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив нижегородскому «Торпедо» в серии со счетом 1−4.