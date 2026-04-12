«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

В другом матче «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Юту Маммот» со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). У гостей отличился Андрей Свечников, а в составе хозяев голевой передачей отметился Михаил Сергачев. Также «Филадельфия Флайерз» на льду соперника разгромила «Виннипег Джетс» — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). Игрок гостей Матвей Мичков стал автором заброшенной шайбы и голевого паса.