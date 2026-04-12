«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Джимми Снаггеруд (10-я минута), Алексей Торопченко (25), Джордан Кайру (33), Кэм Фаулер (38) и Далибор Дворски (48). У «Блэкхокс» дубль оформил Илья Михеев (24, 54), также отличился Райан Грин (16).
Михеев признан первой звездой встречи. Всего на счету российского нападающего 35 (18 голов + 17 передач) в 75 матчах текущего сезона. В активе Торопченко 9 (4+5) результативных действий в 62 играх. Также за «Сент-Луис» сыграл Павел Бучневич.
«Сент-Луис» (80 очков) идет седьмым в таблице Центрального дивизиона, опережая «Чикаго» на 10 баллов.
В другом матче «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Юту Маммот» со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). У гостей отличился Андрей Свечников, а в составе хозяев голевой передачей отметился Михаил Сергачев. Также «Филадельфия Флайерз» на льду соперника разгромила «Виннипег Джетс» — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). Игрок гостей Матвей Мичков стал автором заброшенной шайбы и голевого паса.
Результаты других матчей:
«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1);
«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0);
«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3);
«Сиэтл Кракен» — «Калгари Флэймз» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0);
«Торонто Мейпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3).
Джефф Блэшилл
Джим Монтгомери
Арвид Содерблум
(00:00-00:25)
Жоэль Хофер
Арвид Содерблум
(00:37-57:40)
00:37
Оскар Сундквист
09:26
Джимми Снаггерад
(Дилан Холлоуэй, Тайлер Такер)
15:07
Райан Грин
(Коннор Бедард)
19:46
Роберт Томас
23:04
Илья Михеев
(Саша Бойсверт)
24:10
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Оскар Сундквист)
30:30
Тайлер Бертуцци
32:06
Джордан Кайру
(Логан Мэйлу, Павел Бучневич)
37:20
Кэм Фаулер
(Тайлер Такер, Юнатан Берггрен)
47:04
Далибор Дворски
(Джейк Нейберс, Юнатан Берггрен)
53:35
Илья Михеев
(Антон Фронделл, Тайлер Бертуцци)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит