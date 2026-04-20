Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
0
:
Монреаль
0
П1
2.10
X
4.20
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Юта
П1
2.10
X
4.28
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в матче Кубка Стэнли, Панарин забросил шайбу

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:1.

У «Колорадо» заброшенными шайбами отметились финский форвард Арттури Лехконен и американский нападающий Логан О’Коннор.

У гостей единственный гол в большинстве забил российский нападающий Артемий Панарин. В Кубке Стэнли-2026 у 34-летнего хоккеиста 1 (1+0) очко в 1 матче.

«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч соперники проведут 22 апреля.

Колорадо
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
19.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18101 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Ди Джей Смит
Вратари
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(00:00-57:03)
Антон Форсберг
(57:38-59:17)
1-й период
10:54
Джоэль Армиа
2-й период
23:05
Матье Джозеф
26:46
Командный штраф
30:34
Куинтон Байфилд
31:15
Мартин Нечас
35:29
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон)
3-й период
45:50
Логан О`Коннор
(Джек Друри)
48:10
Габриэль Ландескуг
53:17
Габриэль Ландескуг
53:17
Адриан Кемпе
57:03
Брок Нельсон
57:38
Артемий Панарин
(Алекс Лаферрье, Бренд Кларк)
58:12
Джоэль Армиа
Статистика
Колорадо
Лос-Анджелес
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит