«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в матче Кубка Стэнли, Панарин забросил шайбу

У «Колорадо» заброшенными шайбами отметились финский форвард Арттури Лехконен и американский нападающий Логан О’Коннор.
У гостей единственный гол в большинстве забил российский нападающий Артемий Панарин. В Кубке Стэнли-2026 у 34-летнего хоккеиста 1 (1+0) очко в 1 матче.
«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч соперники проведут 22 апреля.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
19.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18101 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Ди Джей Смит
Вратари
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(00:00-57:03)
Антон Форсберг
(57:38-59:17)
1-й период
10:54
Джоэль Армиа
2-й период
23:05
Матье Джозеф
26:46
Командный штраф
30:34
Куинтон Байфилд
31:15
Мартин Нечас
35:29
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон)
3-й период
45:50
Логан О`Коннор
(Джек Друри)
48:10
Габриэль Ландескуг
53:17
Габриэль Ландескуг
Адриан Кемпе
57:03
Брок Нельсон
57:38
Артемий Панарин
(Алекс Лаферрье, Бренд Кларк)
58:12
Джоэль Армиа
Статистика
Колорадо
Лос-Анджелес
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит