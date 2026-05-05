Последняя смена: кто завершит сезон во втором раунде Кубка Стэнли

Во втором раунде Кубка Стэнли осталось восемь команд — и почти в каждой из них, кроме «Баффало», заметную роль играют российские хоккеисты. Кирилл Капризов, Андрей Свечников и другие лидеры выходят на решающий отрезок плей-офф, где цена ошибки резко возрастает. «Известия» разбирают пары и оценивают шансы команд на выход в финалы конференций.
«Каролина» — «Филадельфия»
«Каролина» испытала минимум трудностей в первом раунде с «Оттавой». Лучшая команда регулярки на Востоке закрыла серию за четыре матча и явно не включилась на полную мощность. Единственным огорчением стала травма Александра Никишина. Защитник получил сотрясение в четвертом матче, попав под сокрушительный силовой прием. На днях журналист Тодд Гибсон сообщил, что россиянин вернулся к полноценным тренировкам без ограничений, но пока Никишин не готов помочь своей команде.
Впрочем, и без Никишина состав «Каролины» выглядит гораздо сбалансированнее и опаснее, чем у «Флайерз». Главный тренер Род Бриндамор не первый год собирал нынешний костяк и въедливо дрессировал игроков под свою модель. Нельзя не отметить, что она давала сбои именно в плей-офф, но, как правило, против более мастеровитых и опытных команд, умеющих гасить сильные стороны «Харрикейнз»: высокий темп, вертикальный хоккей, обилие бросков.
«Филадельфия» вернулась в плей-офф впервые с 2020 года и продолжает искать свою идентичность. Ее лидеры — преимущественно молодые игроки — только осваиваются в кубковых зарубах. «Каролина» в них смотрится гармоничнее. И поэтому должна без лишних хлопот закрыть серию за пять-шесть матчей. Первая игра подтвердила это мнение. Команда Андрея Свечникова выиграла со счетом 3:0.
«Баффало» — «Монреаль»
От самой затяжной серии первого раунда, которая закончилась уже после старта разборок «Каролины» и «Филадельфии», в выигрыше не только болельщики, но и «Баффало» — «Монреаль» выиграли у «Тампы» Василевского и Кучерова в седьмом матче. «Сэйбрз» свою серию с «Бостоном» закрыли за шесть матчей. В четырех последних играх в основное время они не пропустили больше одного гола. Это подчеркивает не только проблемы «Брюинз» в атаке, но и феноменальную игру в воротах Алекса Лайона, отобравшего место первого номера по ходу серии.
«Баффало» ставит крайне энергозатратный хоккей, нацеленный на молниеносный отбор шайбы и качественный прессинг. Это сработало против «Бостона», но против «Монреаля» одной скорости будет недостаточно.
«Канадиенс» сами не против сыграть на встречных курсах. В составе Мартена Сан-Луи достаточно резвых нападающих, умеющих взвинчивать темп и удерживать его на протяжении матча. В первую очередь это Коул Кофилд, Юрай Слафковски и Ник Сузуки. Блеснуть может и пятый снайпер команды Иван Демидов, который в серии с «Тампой» ограничился только одной результативной передачей. «Канадиенс» лучше готовы ко второму раунду и имеют в составе больше кубковых бойцов. А в это время «Баффало» восстанавливает силы перед вторым раундом. Потеря игрового тонуса также может сыграть против «клинков».
«Колорадо» — «Миннесота»
«Колорадо» не зря считается одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли, вот и «Лос-Анджелес» в первом раунде «лавины» просто не заметили. Особенно мощно «Колорадо» сыграл в обороне — в четырех матчах Скотт Уэджвуд пропустил всего пять шайб. «Миннесоте» пришлось заметно сложнее — соперничество с «Далласом» изначально казалось равным и оправдало надежды. Причем «Уайлд» показали характер — они проигрывали в серии 1−2, но прошли дальше.
Предстоящая серия подается через соперничество двух ярчайших защитников современности — Кайла Макара и Куинна Хьюза. На Олимпиаде себя ярче проявил последний, забравший золото вместе со сборной США. Но сейчас ему будет куда сложнее — «свита» у Макара гораздо солиднее. Многое будет зависеть и от Кирилла Капризова, который пока великолепно выглядит в плей-офф. Правда, в первом матче россиянин остался без набранных очков (зато забил Владимир Тарасенко), а его команда уступила со счетом 9:6.
«Вегас» — «Анахайм»
Преображение «Анахайма» под руководством Джоэля Кенневилля — пожалуй, главное открытие этого сезона НХЛ. Да, можно многое списывать на слабость вратарской и защитной линии «Эдмонтона», но пройти команду с Коннором Макдэвидом в составе дорогого стоит. Состав «Дакс» представляет собой симбиоз молодых звезд Готье, Лакомба, Лео Карлссона и опытных бойцов вроде Киллорна, Терри и Джона Карлсона, при этом главная звезда — всё же Кенневилль, который после вынужденного отдыха снова собрал крутую команду.
«Вегас» помучился с «Ютой», но заметное превосходство в подборе игроков «Голден Найтс» сказалось. У «мамонтов» в атаке нет таких звезд, как Марнер, Айкел, Стоун и Дорофеев. Вот и в серии с «Анахаймом» это должно сказаться. Джон Торторелла возглавил «Вегас» в концовке регулярного чемпионата, при этом сумев наладить игру команды. Запас прочности у «рыцарей» явно выше.
Михаил Скрыль, Артур Хайруллин