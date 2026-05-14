Лучший снайпер КХЛ подписал трехлетний контракт в НХЛ

В этом сезоне Канцеров забросил 36 шайб, сделал 28 результативных передач в 63 матчах (рекорд лиги по очкам для игроков младше 22 лет) и помог «Металлургу» выиграть регулярный чемпионат. В плей-офф магнитогорцы дошли до полуфинала, где уступили казанскому «Ак Барсу». У Канцерова в плей-офф 8 очков (4+4) в 15 играх.