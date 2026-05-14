Лучший снайпер КХЛ подписал трехлетний контракт в НХЛ

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» объявил о подписании трехлетнего контракта с 21-летним российским форвардом Романом Канцеровым, который в этом сезоне стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга».
Магнитогорский клуб 8 мая сообщил, что Канцеров решил продолжить карьеру в Северной Америке. «Чикаго» задрафтовал игрока в 2023 году под общим 44-м номером.
В этом сезоне Канцеров забросил 36 шайб, сделал 28 результативных передач в 63 матчах (рекорд лиги по очкам для игроков младше 22 лет) и помог «Металлургу» выиграть регулярный чемпионат. В плей-офф магнитогорцы дошли до полуфинала, где уступили казанскому «Ак Барсу». У Канцерова в плей-офф 8 очков (4+4) в 15 играх.
Спортивные права на Канцерова в КХЛ остались у «Металлурга».
В составе «Чикаго» есть российский форвард Илья Михеев.