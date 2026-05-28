«Каролина» — в шаге от финала. Похоже, сказка «Монреаля» в плей-офф заканчивается

Первый финалист Кубка Стэнли определился накануне. «Вегас» в четырех матчах закрыл серию с «Колорадо», который был лучшим в регулярном чемпионате. Теперь игроки «Голден Найтс» со стороны наблюдают за противостоянием на «Востоке».
Однако и оно может продлиться недолго. После уверенной победы в дебютной игре (6:2) «Монреаль» дважды уступил в овертайме, что психологически по команде, конечно, ударило. Поэтому четвертая встреча была во многом решающей в этой серии: либо «Канадиенс» остаются в игре, либо они окончательно ломаются. Произошло второе.
Ключевыми в матче стали три минуты в конце первого периода, в течение которых «Каролина» забросила три шайбы подряд.
Сначала «Харрикейнс» здорово в большинстве растащили оборону «Монреаля», и Себастьян Ахо мощно бросил в угол ворот Якуба Добеша. Вскоре Джордан Стаал на опыте выиграл борьбу у Джоша Андерсона на пятаке и удвоил преимущество своей команды: ветерану для гола хватило едва заметного касания. Игрок «Канадиенс» от обиды и бессилия зарядил своей клюшкой о штангу.
Закончили все это безумие молодые Джексон Блейк и Логан Станковен: они убежали вдвоем против одного Джейдена Страбла и уверенно этот шанс реализовали, погрузив «Белл Центр» в Монреале в кромешную тишину.
Особенно печально болельщикам должно быть за реакцию своей команды. За оставшиеся 40 минут хозяева толком ничего не создали у ворот Фредерика Андерсена. Отметились игроки «Монреаля» лишь бессмысленной грубостью.
Во втором периоде Майкл Мэтисон на своем пятаке клюшкой ударил по лицу Николаю Элерсу и получил за это две минуты штрафа (судьи вообще долго размышляли, не стоит удалить ли защитника до конца игры).
Всего через две секунды, сразу после возобновления игры, Филлип Дано начал бить клюшкой по шлему Джордану Стаалу — тоже две минуты. В конце игрового отрезка удалился Джош Андерсон — он зарядил перчаткой в лицо Джалену Чатфилду и спровоцировал массовую потасовку.
В третьем игровом отрезке эти нелепые удаления прекратились. Однако «Канадиенс» буквально не было на льду: первый бросок в створ они нанесли лишь на 19-й минуте. Зато Добеш стоял на голове, чтобы не допустить разгром.
Окончательный счет установил Андрей Свечников, отправивший шайбу в пустые ворота. У россиянина в этом плей-офф весьма скромные 6 (3+3) очков в 12 матчах, но в то же время он забивает важные голы.
4:0 в матче, 3−1 в серии — и второй финалист Кубка Стэнли может определиться уже 30 мая.
Автор: Максим Клементьев
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Якуб Добеш
(00:00-57:07)
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(c 58:06)
05:54
Кирби Дак
10:06
Джален Чатфилд
12:48
Тэйлор Холл
14:18
Захари Болдюк
14:59
Себастьян Ахо
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
16:07
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер, Николай Элерс)
17:46
Логан Стэнковен
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
32:24
Майкл Мэтисон
32:40
Филлип Дано
38:08
Джош Андерсон
54:34
Джош Андерсон
58:06
Андрей Свечников
(Джален Чатфилд)
59:43
Джейден Штрабл
59:43
Кайден Гуле
59:43
Эрик Робинсон
59:43
Марк Янковски
