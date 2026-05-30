Еще двое русских в финале Кубка Стэнли! Банда Свечникова и Никишина безжалостно разгромила «Монреаль»

«Монреаль» начал серию с «Каролиной» с победы. Для «Харрикейнз» это поражение стало первым в плей-офф — два прошлых раунда команда Рода Бриндамора прошла без осечек. Логично, что после такого локального подвига казалось, будто парни Мартена Сан-Луи будут в состоянии дать «Ураганам» бой и побороться за выход в финал Кубка Стэнли. Однако на деле все оказалось иначе.
«Каролина» забрала три следующих матча и буквально смяла соперника. В третьих периодах третьей и четвертой встреч «Монреаль» нанес суммарно всего четыре (!) броска в створ. Дошло даже до того, что во второй домашней игре весь «Белл центр» скандировал «Бросайте!». Разумеется, в чересчур аморфном состоянии «Канадиенс» виноваты в том числе Свечников и компания. «Харрикейнз» лупят соперника при любой удобной возможности и оказывают такое силовое давление, к которому один из самых популярных клубов мира был не готов.
Однако перед пятой встречей в ночь с пятницы на субботу по московскому времени хотелось верить, что «Монреаль» сумеет навязать борьбу. Болельщикам нужна была интрига. Ее финалах конференции откровенно не хватало — в параллельной серии «Вегас» закрыл «Колорадо» в четырех матчах. Но «Каролина» уже в первом периоде дала понять «Канадиенс», что все бессмысленно — шансов на спасение у них нет.
Хозяева открыли счет в середине стартовой двадцатиминутки. Логан Станковен полез на ворота, доставил шайбу на пятак, а Тэйлор Холл отправил ее в сетку ворот Якуба Добеша — 1:0.
Складывалось ощущение, что это не «Монреалю» нужно было отыгрываться с 1:3 в серии, а «Каролине». «Харрикейнз» по итогам первого периода перебросали соперника со счетом 15−4! Тотальное доминирование. Неудивительно, что до перерыва парни в черной форме успели отправить в ворота «Канадиенс» еще две шайбы. Во втором голе снова поучаствовал Логан Станковен, только на этот раз канадец стал его автором. А ассистировал ему Александр Никишин — для российского защитника этот результативный балл оказался первым в розыгрыше Кубка Стэнли.
А буквально через полторы минуты «Каролина» отправила соперника в нокаут. Эрик Робинсон убежал один на один и забросил свою третью шайбу в этой серии. После такого, кажется, даже самые преданные болельщики «Монреаля» потеряли веру в свою любимую команду.
Чуда не произошло. За оставшееся время парни в черной форме отличились еще трижды. В то время как «Канадиенс» сподобились лишь на одну заброшенную шайбу. Окончательный счет установил Сет Джарвис, поразивший пустые ворота соперника — 6:1. А помог ему в этом Андрей Свечников, который набирает очки три матча подряд. В двух прошлых встречах 37-й номер забросил по шайбе. А сегодня выступил в роли ассистента.
«Каролина» впервые с 2006 года вышла в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда «Харрикейнз» удалось взять первый и последний трофей в истории франшизы. Капитаном той команды, к слову, был нынешний главный тренер «Ураганов» Род Бриндамор. Но повторить этот подвиг им будет очень непросто — в финале уже ждет разогнавшийся «Вегас».
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(00:00-01:47)
Якуб Добеш
(02:28-55:22)
Якуб Добеш
(c 56:19)
02:28
Андрей Свечников
09:17
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
09:17
Командный штраф
12:59
Андрей Свечников
15:12
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
16:52
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
20:46
Ник Сузуки
23:41
Александр Никишин
27:19
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Логан Стэнковен)
30:56
Лэйн Хатсон
36:25
Командный штраф
38:02
Шейн Гостисбеер
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
47:12
Николай Элерс
49:43
Шейн Гостисбеер
50:50
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
56:19
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
57:23
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит