Из России с надеждой: кто из молодых отечественных талантов заиграет в НХЛ

В НХЛ только недавно началось межсезонье, но несколько клубов сильнейшей лиги планеты уже усилились российскими игроками. Так, нынешним летом два лидера магнитогорского «Металлурга» — нападающий Роман Канцеров и вратарь Илья Набоков — подписали контракты с «Чикаго Блэкхокс» и «Колорадо Эвеланш» соответственно. Талантливый защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев заключил соглашение с «Нью-Джерси Дэвилз», а лидер череповецкой «Северстали» последних лет Михаил Ильин уже успел проявить себя в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) в составе фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз». Лето 2026 года может стать знаковым для молодых российских хоккеистов. Однако путь в НХЛ у каждого из них будет своим.
Канцеров — шанс с ходу
Уроженец Магнитогорска еще в 2023 году был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером. К тому моменту он уже дебютировал за «Металлург» в КХЛ, но провел только один матч. Однако в следующем сезоне в возрасте 19 лет Канцеров получил максимальное доверие от главного тренера «Магнитки» Андрея Разина и закрепился на взрослом уровне.
Он стал одним из творцов победы клуба в Кубке Гагарина весной 2024 года. После этого Роман продолжил прогрессировать и оставался среди ключевых игроков команды. В минувшем сезоне его поставили в первое звено вместе со звездным форвардом Владимиром Ткачёвым и еще одним героем чемпионского плей-офф, Александром Силантьевым.
Канцеров сполна воспользовался своим шансом. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 36 шайб, а по итогам всего сезона отличился 40 раз с учетом плей-офф. Нападающий помог «Металлургу» уверенно выиграть регулярный чемпионат.
14 мая Канцеров заключил трехлетний контракт новичка с «Чикаго», хотя «Магнитка» пыталась удержать 21-летнего нападающего. «Блэкхокс» не выходили в плей-офф с 2020 года. От той великой команды, которая в первой половине 2010-х выиграла три Кубка Стэнли, в составе не осталось никого.
Уже несколько лет клуб находится в перестройке. Поэтому вполне возможно, что Канцеров сразу получит шанс в основной команде, причем в топ-6, то есть двух первых звеньях.
— Канцеров молод, но уже достаточно опытен, чтобы ехать в НХЛ, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Мне не нравится, когда игроки едут за океан в раннем возрасте, еще толком не поиграв в КХЛ, но в случае с Романом всё сделано вовремя. Он уже выиграл Кубок Гагарина два года назад, в минувшем сезоне окончательно стал одним из лидеров «Металлурга». И теперь самое время попробовать себя в НХЛ.
Набоков — привыкнуть к Америке
Еще один воспитанник «Металлурга» в сезоне-2023/24 получил доверие Андрея Разина и с ходу помог команде завоевать Кубок Гагарина. В 20 лет Илья Набоков закрепился в КХЛ и стал одной из главных звезд магнитогорского клуба во время чемпионского плей-офф.
Это был один из редких случаев, когда Кубок Гагарина взяла команда с неопытным молодым вратарем. Набоков был тогда признан MVP (самым ценным игроком) плей-офф и лучшим новичком сезона. После этого «Колорадо» выбрал Илью на драфте во втором раунде под общим 38-м номером.
Следующий сезон он провел уже не самым лучшим образом. Тем не менее «Колорадо» в 2025 году подписал с ним двухлетний контракт новичка, но отдал на год в аренду «Магнитке». В прошлом сезоне Набоков делил игровое время с Александром Смолиным, но стал основным в плей-офф, где не смог показать свой лучший хоккей, как двумя годами ранее.
В мае было объявлено о переезде вратаря в Северную Америку. Практически сразу его направили в «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «Эвеланш», который в тот момент выступал в плей-офф АХЛ. Набоков провел несколько тренировок с новой командой, однако дебютировать в Кубке Колдера не успел — «Иглз» выбыли на стадии полуфинала.
— Набоков — безусловно, талантливый вратарь с хорошими перспективами, но ему понадобится время, чтобы адаптироваться к североамериканскому хоккею, — заявил «Известиям» известный агент Алексей Дементьев. — В НХЛ с вратарями всегда непростая ситуация, нужен системный подход, чтобы привыкнуть к требованиям. И вратарям в этом смысле сложнее, чем полевым игрокам. Насколько быстро Набоков адаптируется, зависит как от него самого, так и от его окружения, от клуба.
Ильин — через школу АХЛ
В 2022 году в возрасте 17 лет уроженец Череповца дебютировал в КХЛ за родную «Северсталь». Постепенно под руководством возглавлявшего тогда команду Андрея Разина Ильин начал набирать первые очки. В июне 2023 года «Питтсбург» выбрал его на драфте НХЛ в пятом раунде под 142-м номером.
В следующие сезоны, уже при Андрее Козыреве, Михаил стал одним из лидеров «Северстали». Его атакующее звено с Данилом Аймурзиным и Кириллом Пилипенко стало одним из сильнейших в КХЛ в течение двух чемпионатов. Лишь в минувшем сезоне оно развалилось.
Весной 2026 года 21-летний Ильин отправился за океан и подписал контракт новичка с «Питтсбургом». Его сразу направили в фарм-клуб «пингвинов» — «Уилкс-Барре», где в плей-офф АХЛ Михаил набрал 9 (2+7) очков в 15 матчах Кубка Колдера.
Силаев — оправдать авансы
В 2023 году уроженец Сарова выиграл Кубок Харламова — главный трофей Молодежной хоккейной лиги. Сделал он это в составе «Чайки», молодежной команды нижегородского «Торпедо».
Осенью того же года Силаев дебютировал в КХЛ за «Торпедо» в возрасте 17 лет и на протяжении всего сезона пользовался доверием тогдашнего главного тренера Игоря Ларионова.
В 2024 году в первом раунде драфта НХЛ под 10-м номером его выбрал «Нью-Джерси Дэвилз». Поиграв еще в течение двух лет за «Торпедо», Силаев минувшей весной подписал с «дьяволами» контракт новичка на три года.
Также уехать в НХЛ в этом году могут нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов и форвард «Северстали» Данил Аймурзин. Но обоих очень сильно пытаются сохранить их нынешние клубы.
Алексей Фомин