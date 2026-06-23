Из России с надеждой: кто из молодых отечественных талантов заиграет в НХЛ

— Канцеров молод, но уже достаточно опытен, чтобы ехать в НХЛ, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Мне не нравится, когда игроки едут за океан в раннем возрасте, еще толком не поиграв в КХЛ, но в случае с Романом всё сделано вовремя. Он уже выиграл Кубок Гагарина два года назад, в минувшем сезоне окончательно стал одним из лидеров «Металлурга». И теперь самое время попробовать себя в НХЛ.