С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады

Наиболее сложной проблемой оказалась ледовая арена «Сантаджулия» в Милане, предназначенная для проведения соревнований по хоккею на льду и следж-хоккею. Эксперт по льду НХЛ Дон Моффатт, отвечающий за качество покрытия на Олимпиаде, назвал TSN эту работу самым большим вызовом в своей жизни из-за невыполненных строителями сроков. Вместо стандартных трех-четырех недель на подготовку льда у его команды была всего одна неделя. Моффатту пришлось ждать до последнего момента, пока вокруг площадки не завершились основные строительные работы, и жестко ограничивать доступ посторонних на лед.