Тренер Словакии о Ружичке: «Он хорошо проводит сезон. В “Спартаке” он играл с краю, но мы знали, что он центрфорвард и поможет другим ребятам в тройке»

В первом матче Олимпиады словаки обыграли сборную Финляндии со счетом 4:1. Ружичка сыграл в первой тройке вместе с Юраем Слафковски и Томашем Татаром и забросил шайбу.
«У нас было несколько вариантов, он хорошо провел прошлый сезон и так же проводит нынешний. У меня были некоторые сомнения последние пару месяцев, поскольку в “Спартаке” он играл с краю. Но мы знали, что он именно центральный нападающий и поможет другим ребятам в этой тройке», — сказал Орсаг.
Тренер отметил, что не придает значения клубной принадлежности игроков сборной.
«Мы не говорим о том, что у нас в команде собраны хоккеисты из НХЛ, КХЛ, Швеции. Это все словацкие ребята. Мы не делаем разницы между лигами, и каждый знает, какую он играет роль», — добавил Орсаг.
Владимир Орсаг
Антти Пеннанен
Самуэль Главай
Юусе Сарос
(00:00-55:35)
Юусе Сарос
(55:43-56:19)
Юусе Сарос
(56:20-56:37)
Юусе Сарос
(c 57:39)
07:45
Юрай Слафковски
13:18
Томаш Татар
20:00
Джоэль Армиа
22:13
Матуш Сукель
24:15
Эли Толванен
(Арттури Лехконен)
47:20
Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
49:44
Миро Хейсканен
50:30
Юрай Слафковски
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39
Адам Ружичка
(Томаш Татар, Юрай Слафковски)
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
