Канада и США чудом не опозорились, Словакия творит сенсацию, судьи беспределят. Главное о четвертьфиналах ОИ

Команда Владимира Орсага имела серьезное преимущество перед Германией в плане восстановления — в отличие от немцев, накануне игравших матч квалификации, словаки отдыхали аж 3 дня. С другой стороны, за это время они могли немного растерять игровой тонус. К тому же сборная Германии была настроена максимально решительно — Леон Драйзайтль перед стартовым вбрасыванием говорил, что этот матч будет не на жизнь, а на смерть. Однако на деле в этой встрече на льду была только одна команда.