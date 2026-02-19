Канада и США чудом не опозорились, Словакия творит сенсацию, судьи беспределят. Главное о четвертьфиналах ОИ

До кульминации хоккейного турнира на Олимпиаде осталось не так уж много времени — 18 февраля прошли четвертьфинальные матчи. Sport24 рассказывает самое интересное из того, что произошло в этих битвах за полуфиналы.
Мощнейшая Словакия
Команда Владимира Орсага имела серьезное преимущество перед Германией в плане восстановления — в отличие от немцев, накануне игравших матч квалификации, словаки отдыхали аж 3 дня. С другой стороны, за это время они могли немного растерять игровой тонус. К тому же сборная Германии была настроена максимально решительно — Леон Драйзайтль перед стартовым вбрасыванием говорил, что этот матч будет не на жизнь, а на смерть. Однако на деле в этой встрече на льду была только одна команда.
В первом периоде сборная Словакии ограничилась одной заброшенной шайбой, хотя имела серьезное преимущество по игре. А во второй двадцатиминутке она поймала мощнейший кураж — не в последнюю очередь благодаря сопернику, который ужасно действовал в обороне. На 4 гола словаков немцы смогли ответить только точным выстрелом Лукаса Райхеля, который выглядел голом престижа.
А Далибор Дворски еще и успел побить рекорд Александра Овечкина по очкам на одной Олимпиаде среди новичков НХЛ. На ОИ-2006 Ови набрал 5 очков, а на счету словацкого таланта стало 6 результативных баллов. В третьей двадцатиминутке, несмотря на игравшего почти без замен Драйзайтля, парни в синей форме довели матч до логического конца — 6:2. Словакия во второй раз подряд добирается до полуфинала Олимпийских игр — 4 года назад она дошли до бронзовых медалей. И в этот раз ей точно не хочется понижать планку.
Канада на грани пропасти
Канадцы на групповом этапе произвели впечатление инопланетян — они были на несколько голов сильнее своих соперников. Тех же чехов, которые противостояли им в ¼ финала, они разгромили со счетом 5:0. Однако на этот раз Пастрняк и компания смогли создать максимальные проблемы родоначальникам хоккея.
Счет открыл Маклин Селебрини, забросивший пятую шайбу на турнире и возглавивший топ снайперов Олимпийских игр, которые стали для него дебютными в карьере. Однако уже очень скоро у канадцев начались проблемы. Чехия усилиями 40-летнего ветерана и бывшего форварда клубов КХЛ Червенки перевернула встречу с ног на голову — Роман оформил ассистентский дубль. Впервые на этом турнире Канада уступала в счете!
Маккиннон вернул равенство на табло во втором периоде. Однако в том же временном отрезке Канада лишилась своего лидера и живой легенды — Сидни Кросби получил травму колена и не смог вернуться на лед. А Палат тем временем снова вывел Чехию вперед. Уже после финальной сирены стало ясно, что этот гол чехи забили вшестером. И если бы канадцы проиграли, то был бы грандиозный скандал.
В какой-то момент начало казаться, что команда Радима Рулика уже не отдаст этот матч. Но спасителем банды Джона Купера выступил Ник Сузуки, отличившийся за 3 минуты до конца. А в овертайме все решил Митч Марнер, уберегший главного фаворита турнира от позора и сенсации. Канада идет дальше — 4:3.
Волевые финны
Еще один матч, по ходу которого записной фаворит спасся от поражения благодаря чуду. Финляндия и Швейцария начали встречу сверхосторожно и долго приглядывались друг к другу. Первой терпение потеряла команда Патрика Фишера — она серьезно прибавила и забросила дважды чуть больше чем за минуту. Такой счет сохранялся вплоть до середины третьего периода.
Финны, выглядевшие достаточно безнадежно на протяжении всей встречи, резко прибавили. И смогли сотворить настоящее чудо! Ахо вернул надежду на положительный исход, а Хейсканен после замены вратаря на шестого полевого игрока претворил желание всех финнов в жизнь — их сборная отыгралась и спаслась от вылета.
В овертайме, как и в матче с участием Канады, победа досталась более скилловому и мастеровитому сопернику. Арттури Лехконена вывели на рандеву с Леонардо Дженони, творившим чудеса весь матч, и форвард «Колорадо» не подвел. Действующие олимпийские чемпионы не имели права вылетать так рано. Но и швейцарцы заслуживали победы в этой встрече. Все повернулось не в их сторону — 2:3.
Везучие американцы
Аккурат в день матча сборная Швеции понесла огромную потерю. Виктор Хедман травмировался на предматчевой раскатке и не смог принять участия в игре. Великий защитник «Тампы» присутствовал на лавке и помогал команде морально, но на льду проявить себя не мог. Обидно, ведь такие оборонцы как Хедман обычно могут запросто сказать свое слово в важнейших матчах.
Первые 30 минут команды перетягивали инициативу и по очереди гостили в чужой зоне, пытаясь найти слабое место. И первыми это сделали американцы. Гол получился не слишком логичным — Дилан Ларкин подправил наброс Джека Хьюза, брат которого в итоге станет главным героем встречи. Но это потом. А пока «Тре Крунур» понадобилось время на то, чтобы прийти в себя.
К счастью для всех шведских болельщиков, их любимцы все-таки нашли в себе силы отыграться. Мика Зибанежад забил после передачи Лукаса Рэймонда — одноклубника того самого Дилана Ларкина, открывшего счет. Таким образом третий подряд четвертьфинал ушел в овертайм. Где американцы сходу завладели инициативой и в конце концов добились победы — Куинн Хьюз забросил первую шайбу на турнире. И какую важную! Сборная США добилась победы — 2:1. Теперь американцы сыграют в полуфинале против Словакии, а Канада встретится с Финляндией.
Автор: Максим Самарцев