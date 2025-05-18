Какая драма в финале МХЛ! «СКА-1946» упустил счёт 3:0, но вырвал победу в матче жизни

«Сорок шестые» же впервые в этом финале обошлись без изменений в заявке. Герман Титов решил до конца идти в воротах с Павлом Мойсевичем, который вытеснил из основы Егора Заврагина, но надёжной игрой не отметился: если в первом матче он отразил 92,9% бросков, то во втором и третьем показатели были ниже 90% — 88,5% и 86,7% соответственно.