Экс-тренер сборной России назвал свою пенсию: «Слава богу остались накопления. Без них не проживешь, цены-то какие»

— В Москве заслуженным и народным артистам-пенсионерам за звание доплачивают. А заслуженным тренерам?
— К сожалению, нет.
— Давно вы на пенсии?
— Десять лет. Когда пришел в МФЦ, сказал женщине, принимающей документы: «Может, пока не оформлять? Я же еще работаю». В ответ: «Даже не думайте! Мало ли что. У нас постоянно законы меняются». Как в воду смотрела — через три года пенсионный возраст подняли.
— Ну и сколько получаете?
— Начинал с 18 тысяч. Сейчас ближе к сорока. Слава богу, остались накопления. Без них, на одну пенсию, не проживешь. Цены-то какие, — цитирует Брагина «Спорт-Экспресс».