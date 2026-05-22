Экс-тренер сборной России назвал свою пенсию: «Слава богу остались накопления. Без них не проживешь, цены-то какие»

— Десять лет. Когда пришел в МФЦ, сказал женщине, принимающей документы: «Может, пока не оформлять? Я же еще работаю». В ответ: «Даже не думайте! Мало ли что. У нас постоянно законы меняются». Как в воду смотрела — через три года пенсионный возраст подняли.