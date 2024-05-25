Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:20
Канада
Швейцария
Б
Хоккей. НХЛ
26.05
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15:20
Швеция
Чехия
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
Эдмонтон
ОТ
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
ОТ
Хоккей. НХЛ
26.05
Флорида
Рейнджерс
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
19:20
Канада
Швейцария
Б
15:20
Швеция
Чехия
23.05
Швеция
Финляндия
ОТ
23.05
США
Чехия
23.05
Канада
Словакия
23.05
Швейцария
Германия
21.05
Финляндия
Швейцария
21.05
Швеция
Словакия
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
22:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

В решающем матче турнира швейцарцы встретятся с командой Чехии.

Канада
ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 3:2 после серии буллитов обыграла команду Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Праге.

В составе швейцарцев шайбы забросили Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18). Победный буллит на счету Свена Андригетто. У проигравших отличились Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Таким образом, канадцы не смогли выиграть турнир во второй раз подряд.

В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Чехии, которая в другом полуфинале была сильнее шведов (7:3). Швейцарцы являются трехкратными серебряными призерами турнира, команда выигрывала серебро в 1935, 2013 и 2018 годах. Сборная Чехии выигрывала турнир 6 раз, еще 6 раз побеждала команда Чехословакии.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз. С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Канада
2:3Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
Швейцария
Читайте также от «ТАСС»
Брылин: отстранение игроков из-за обвинения в изнасиловании нанесло команде огромный урон
Тарасова: у нас есть люди, которые получают зарплату, посмотрим, как они будут сражаться за эту ситуацию
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с "Тулузой"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь