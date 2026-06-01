Чего не хватает Швейцарии для золота? Бронзовый матч Канады — стыд и позор? Итоги чемпионата мира

Чемпионат мира в первую очередь запомнится очередным разочарованием вселенского размера для сборной Швейцарии. Третье подряд поражение в финалах ЧМ — это почти трагедия. Особенно в присутствии своих болельщиков на Swiss Life Arena в Цюрихе. Альпийская команда снова, как и в двух прошлых матчах за золото, не сумела забить и уступила финнам в овертайме.
Видимо, непробиваемая ментальность остается главной проблемой для швейцарцев, которые при внешне солидной игре не способны сделать решающее усилие в самый важный момент. Победная психология отличает классную команду от хорошей. Альпийцы последний шаг для захода на элитный уровень так и не сделали. Лучшее в истории страны хоккейное поколение стареет и постепенно будет сходить со сцены. Нового шанса побороться за свое первое золото может и не представиться.
Финны впервые стали чемпионами мира после ухода Юкки Ялонена, добившись этого не в ставшем фирменным зубодробительным стиле с акцентом на оборону. Эта версия команды Суоми смотрелась более сбалансированно. Местами она демонстрировала даже яркий хоккей.
Видные игроки, выступающие в НХЛ, типа Александра Баркова и Микаэля Гранлунда органично вписались в состав. Главному тренеру Антти Пеннанену доставалось много критики — за Турнир четырех наций, за прошлый чемпионат мира, за Олимпиаду. Ему же, как и всем, требовалось время. Финны на турнире в Швейцарии одержали девять побед в десяти матчах, уступив лишь хозяевам в группе.
После титула, завоеванного в 2023-м в финском Тампере, сборная Канады в третий раз подряд осталась без медалей. Ее поражению в игре за бронзу больше подходят слова типа «жалкое», «унизительное», «постыдное». Получается, даже очередной приезд легендарного Сидни Кросби нисколько не делает команду сильнее. С очень неплохим составом для чемпионата мира в олимпийский год канадцы не показали ничего запоминающегося. Вероятно, им мешают какие-то внутренние процессы. В этом предстоит разбираться местным функционерам. Главе Hockey Canada Кэтрин Хендерсон не позавидуешь. На ее плечи возложена огромная ответственность.
Одновременно стоит признать, что уровень турнира оказался вполне приличным, если команды с двумя-тремя крепкими игроками были способны устраивать сложную жизнь традиционным претендентам на медали. Сборная Норвегии, впервые за почти 90 лет взойдя на пьедестал, снова доказала, что для таких хоккейных стран важно воспитать всего лишь нескольких ярких мастеров, чтобы замахиваться на большие задачи. Средняя прослойка всегда имелась. То же самое недавно было и с Данией, и отчасти со Швейцарией, у которых выбор качественных хоккеистов явно богаче.
Автор: Михаил Зислис