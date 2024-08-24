Немировски: у «Барыса» 15 человек в сборной Казахстана. Без них сейчас очень тяжело

«Да, проспали старт игры, но не скажу, что нас расслабил сегодняшний состав “Трактора”. Для нас любой состав соперника является сильным на текущий момент. Только что говорил команде, что нельзя так начинать игру, это профессиональный хоккей, нужно быть готовыми всегда. А с 0:2 начинать тяжело. Пытались сравнять счёт, но не получилось.



“Трактор” очень хорошо сыграл сегодня, а нашей команде не хватило сыгранности. У нас ребята недавно все приехали, иностранцы ещё только знакомятся друг с другом. Сейчас вернёмся домой, и у нас будет время потренироваться, притереться, понять требования наши. И, конечно, нам не хватает 15 человек, которые в сборной Казахстана сейчас. Без них очень тяжело», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.