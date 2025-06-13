Вратарь «Ак Барса» едет в НХЛ, Никитин объяснил уход из «Локомотива». Итоги дня в хоккее

«Всем болельщикам ярославского “Локомотива” хочу сказать слова благодарности за поддержку, за веру, за понимание, терпение, за возможность разделить радость победы, за ту энергетику, которую вы давали мне и нашей команде. Низкий поклон.



Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых [факторах], ни на каких-то конфликтах. Я пришёл к нему по одной простой причине: я всё, что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали всё, что разыгрывалось. Я горжусь тем, какими они стали, но их потенциал до конца не раскрыт.



Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, всё заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймёте. В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы. “Локомотив” — чемпион!» — цитирует Никитина телеграм-канал «50 оттенков бронепоезда».