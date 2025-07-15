«Динамо» подписало Мамина, «Спартак» вернул легионера из Америки. Итоги дня в хоккее

Интерес к повторному приобретению команды возник почти через четыре года после того, как в 2021 году Лемье и совладелец Рон Беркл продали «Питтсбург Пингвинз» компании Fenway Sports Group (FSG) за $ 900 млн. С тех пор стоимость франшизы выросла: по разным данным, стоимость команды оценивается от $ 1,47 млрд до $ 1,75 млрд.