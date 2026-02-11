Вашингтон
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Тренер Словакии о Ружичке: «Он хорошо проводит сезон. В “Спартаке” он играл с краю, но мы знали, что он центрфорвард и поможет другим ребятам в тройке»

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг объяснил решение поставить форварда Адама Ружичку в первое звено на матч против Финляндии.

Источник: Спортс"

В первом матче Олимпиады словаки обыграли сборную Финляндии со счетом 4:1. Ружичка сыграл в первой тройке вместе с Юраем Слафковски и Томашем Татаром и забросил шайбу.

«У нас было несколько вариантов, он хорошо провел прошлый сезон и так же проводит нынешний. У меня были некоторые сомнения последние пару месяцев, поскольку в “Спартаке” он играл с краю. Но мы знали, что он именно центральный нападающий и поможет другим ребятам в этой тройке», — сказал Орсаг.

Тренер отметил, что не придает значения клубной принадлежности игроков сборной.

«Мы не говорим о том, что у нас в команде собраны хоккеисты из НХЛ, КХЛ, Швеции. Это все словацкие ребята. Мы не делаем разницы между лигами, и каждый знает, какую он играет роль», — добавил Орсаг.