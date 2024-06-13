Российские самбисты завоевали пять золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Россиянин Павел Иванов стал победителем в финале весовой категории до 58 кг, его соперником был белорус Владислав Бурдь. Также у мужчин золото сборной России принесли Кирилл Бажин (до 64 кг), который был сильнее Сардора Олимджонова из Узбекистана, и Даниил Орлов (до 79 кг), победивший Хадбаатара Наранкхуу из Монголии. Также золотую медаль в мужском турнире завоевал Убайдилло Муминов из Узбекистана (до 71 кг), в финале победивший Владислава Мардусевича (Белоруссия).