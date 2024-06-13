18:57 (мск), источник: ТАСС

Российские самбисты завоевали пять золотых медалей в первый день Игр БРИКС

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Российские самбисты выиграли пять золотых и серебряную медаль в первый соревновательный день Игр БРИКС. Турнир проходит в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Павел Иванов стал победителем в финале весовой категории до 58 кг, его соперником был белорус Владислав Бурдь. Также у мужчин золото сборной России принесли Кирилл Бажин (до 64 кг), который был сильнее Сардора Олимджонова из Узбекистана, и Даниил Орлов (до 79 кг), победивший Хадбаатара Наранкхуу из Монголии. Также золотую медаль в мужском турнире завоевал Убайдилло Муминов из Узбекистана (до 71 кг), в финале победивший Владислава Мардусевича (Белоруссия).

У женщин золотые награды завоевали София Емелюкова (до 50 кг), победившая белоруску Анфису Капаеву, и Эльмира Кахраманова (до 59 кг), которая была сильнее Татьяны Матцко из Белоруссии. Серебряную медаль завоевала россиянка Софья Циброва (до 54 кг), уступившая Байярмаа Нехиитбаатар из Монголии.

Соревнования по самбо на Играх БРИКС завершатся 14 июня, когда будут разыграны 7 комплектов медалей.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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