Двадцать два белорусских спортсмена выступят на чемпионате мира по самбо в Астане

На соревнованиях будут разыграны по семь комплектов медалей в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин, также будут определены победители и призеры в трех весовых категориях в мужском самбо слепых. Дисциплины «боевое самбо у женщин» и «самбо слепых» были включены в программу чемпионатов мира впервые в истории. Всего участие в турнире примут представители порядка восьмидесяти стран.



В составе белорусской делегации в Казахстан отправились 22 спортсмена. В первый соревновательный день 8 ноября на ковер выйдут Владислав Бурдь (до 58 кг), Александр Кокша (до 79 кг), Илья Жупиков (свыше 98 кг), Анфиса Копаева (до 50 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг), Евгений Михно (до 64 кг, боевое) и Эдуард Муравицкий (до 88 кг, боевое).



В субботу за награды чемпионата мира будут бороться Игорь Мироевский, Александр Круглик, Елена Купаво и Анжела Жилинская в спортивном самбо, Денис Барковец, Роман Дамиев и Елизавета Лапаева в боевом самбо, а также Александр Козлов в самбо слепых. 10 ноября выступят Владислав Саяпин, Сергей Лесяк, Татьяна Мацко, Карина Шут, Евгений Ребиков и Эдуард Куцко.



На прошлогоднем планетарном форуме, который проходил в Ереване, белорусские самбисты завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Чемпионкой мира стала Даниэла Ждан, второе место заняла Анжела Жилинская, на третью ступень пьедестала поднимались Татьяна Мацко, Анфиса Копаева и Владислав Бурдь.