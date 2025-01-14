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Несчастный случай стал причиной смерти тверской дзюдоистки Барановой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова умерла на 34-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Тверской федерации дзюдо.

Источник: Соцсети

«Причина смерти — несчастный случай, мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — рассказали ТАСС в Тверской федерации дзюдо.

Баранова становилась победительницей Кубка мира по самбо в 2014 году. Также она выигрывала серебро (2013) и бронзу (2015) чемпионатов России. В дзюдо на ее счету бронза чемпионата России среди юниоров (2010), а также золото Всероссийской юниорской спартакиады (2010).