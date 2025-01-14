Несчастный случай стал причиной смерти тверской дзюдоистки Барановой

«Причина смерти — несчастный случай, мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — рассказали ТАСС в Тверской федерации дзюдо.
Баранова становилась победительницей Кубка мира по самбо в 2014 году. Также она выигрывала серебро (2013) и бронзу (2015) чемпионатов России. В дзюдо на ее счету бронза чемпионата России среди юниоров (2010), а также золото Всероссийской юниорской спартакиады (2010).