Шестнадцать белорусов выступят на Кубке мира по самбо в Ереване

Участники соревнований разыграют 28 комплектов наград (по семь в мужском и женском спортивном и боевом самбо). Нашу команду в Армении представят 16 атлетов. В первый день турнира, 7 июня, на ковер выйдут Игорь Мироевский (до 64 кг), Владислав Мардусевич, Иван Ярмуш (оба — до 71 кг), Илья Ломиворотов (до 79 кг), Александр Круглик, Владимир Жупиков (оба — до 88 кг), Дмитрий Хохлов, Василий Мищенко (оба — до 98 кг), Илья Жупиков (свыше 98 кг), Елизавета Лапаева (до 59 кг, боевое) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг, боевое).
«Кубок мира в Ереване станет одним из главных событий в календаре международного самбо в этом году. Мы уверены, что турнир пройдет на высочайшем уровне как с точки зрения организации, так и зрелищности борьбы, — сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Армения имеет богатые традиции в самбо, а Ереван не раз подтверждал статус гостеприимного и комфортного города для крупных мероприятий. Уверен, что болельщики увидят яркие выступления спортсменов, а турнир внесет вклад в растущую популярность нашего вида спорта во всем мире».
Во второй и заключительный день соревнований, 8 июня, за призы поборются белоруски Татьяна Мацко (до 59 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг), Полина Грамотнева (до 72 кг), Карина Шут (до 80 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80 кг). Всего на Кубок мира по самбо 2025 года заявилось более 250 атлетов из 18 стран.