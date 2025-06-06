Шестнадцать белорусов выступят на Кубке мира по самбо в Ереване

«Кубок мира в Ереване станет одним из главных событий в календаре международного самбо в этом году. Мы уверены, что турнир пройдет на высочайшем уровне как с точки зрения организации, так и зрелищности борьбы, — сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Армения имеет богатые традиции в самбо, а Ереван не раз подтверждал статус гостеприимного и комфортного города для крупных мероприятий. Уверен, что болельщики увидят яркие выступления спортсменов, а турнир внесет вклад в растущую популярность нашего вида спорта во всем мире».