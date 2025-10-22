Ричмонд
Чемпионат мира по тхэквондо 2027 года пройдет в Казахстане

Такое решение было принято на заседании Всемирной федерации тхэквондо в Китае.

Источник: БЕЛТА

АСТАНА, 22 октября. /ТАСС/. Казахстан выбран местом проведения чемпионата мира по тхэквондо в 2027 году. Об этом сообщило министерство туризма и спорта республики.

Такое решение было принято в среду в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) в рамках нынешнего мирового первенства. Подробности о месте проведения турнира в министерстве не привели, отметив, что соревнования такого уровня по данному виду единоборств в стране пройдут впервые.

В августе текущего года президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжонвон посетил Астану и вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву почетный черный пояс девятого дана — высшую степень в тхэквондо. После этого Токаев оставил автограф на тренировочной доске, а затем разбил ее с одного удара кулаком.

Чемпионат мира по тхэквондо нынешнего года пройдет в Уси с 24 по 30 октября.