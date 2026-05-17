Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы

В женском турнире победы одержали Маргарита Барнева (весовая категория до 50 кг), Яна Джумаева (до 59 кг) и Анастасия Филиппович (до 72 кг), а Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг) стала серебряным призером.
В мужском боевом самбо золото завоевали Валерий Ергалов (до 58 кг), Имамшамиль Гусенов (до 71 кг) и Савелий Солдатенков (свыше 98 кг), а Кирилл Харьков (до 88 кг) взял серебро. В спортивном самбо серебряную медаль получил Рамазан Цику (до 64 кг), а бронзовые награды достались Рамеду Гукеву (до 79 кг) и Сергею Кузнецову (до 98 кг).
Чемпионат Европы завершится 17 мая, российская команда выступает на соревнованиях в полном составе, под государственным флагом и с национальным гимном.