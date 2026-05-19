Рукопашная хватка: Россия триумфально выступила на ЧЕ по самбо

Российские самбисты успешно выступили на чемпионате Европы в Тбилиси. На их счету 13 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, что означает уверенную победу в общем зачете. Все победы россиян сопровождались исполнением государственного гимна РФ на церемонии награждения и поднятием флага над пьедесталом почета — на континентальном первенстве это произошло впервые за пять лет.
Выступление самбистов с флагом и гимном
Международная федерация самбо (FIAS) в 2022 году не стала, в отличие от большинства других спортивных организаций, отстранять россиян от турниров под своей эгидой. Но приняла решение, что выступать они будут в нейтральном статусе. Так продолжалось почти четыре года, в том числе на чемпионатах Европы в сербском Нове-Саде в 2022 и 2024 годах, израильской Хайфе (2023) и кипрском Лимасоле (2025).
В декабре 2025 года FIAS отменила свое решение и уже на апрельском Кубке мира в Ереване сборные России и Белоруссии выступали под своими флагами и гимнами. А
По словам президента Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, наличие флагов и гимнов России и Белоруссии не встретило негативной реакции на трибунах и среди участников.
— Я бы не сказал, что кто-то был сильно недоволен звучанием гимна, — сказал Елисеев «Известиям». — На наши соревнования приходят люди, которые понимают нашу борьбу, кто болеет за своих. Сидеть и выражать недовольство тем, что кто-то выиграл и в честь этого звучит гимн его страны, — это несерьезно, и это не для нашего вида спорта. Даже если где-то появится вшивая овца, честно говоря, ее сразу выбрасывают, она тут же куда-то исчезает, и на нее просто не обращают внимания.
Триумф россиян в Тбилиси
Больше всего золотых медалей чемпионата Европы — шесть — России принесли женщины. Победы на счету Маргариты Барневой (весовая категория до 50 кг), Эльмиры Кахрамановой (до 54 кг), Яны Джумаевой (до 59 кг), Екатерины Дорошенко (до 65 кг), Анастасии Филиппович (до 70 кг) и Дарьи Речкаловой (до 80 кг).
Мужчины в боевом самбо взяли пять золотых медалей. Триумфаторами стали Валерий Ергалов (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Имамшамиль Гусенов (до 70 кг), Магомед Хасанов (до 98 кг) и Савелий Солдатенков (свыше 98 кг).
В мужском спортивном самбо на высшую ступеньку пьедестала поднялись Андрей Корнеев (до 71 кг) и Аслан Джиоев (свыше 98 кг).
— Мы не остановились ни на один день — при подготовке к чемпионату участвовали во всех соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, — объяснил Сергей Елисеев причины успеха. — У нас очень хорошая система отбора кандидатов в сборную в каждой весовой категории. Мы отбираем действительно лучших ребят, которые за счет серьезной конкуренции постоянно прогрессируют. В прошлом году у нас девчонки слегка притормозили на чемпионате Европы, а сейчас они выступили лучше всех во всех трех дисциплинах. Лучше мужчин. У мужчин в спортивном самбо из семи весовых категорий всего два золота. И то они только в последний день чемпионата завоевали награды. То есть в этой дисциплине превосходство у России не такое большое. Та же Армения выиграла два золота у мужчин, как и мы.
Глава федерации также выразил удовлетворение конкуренцией на Евро — золотые медали, помимо России и Армении, завоевали представители Грузии, Белоруссии и Украины, а на пьедестале побывали спортсмены из 15 стран.
— Конкуренция в Европе очень высокая. И приятно, когда Россия выигрывает в рамках этой конкуренции. Особенно сейчас, когда впервые за долгое время в честь этого поднимался флаг страны и звучал государственный гимн. Ребятам было приятно, они настраивались на серьезную борьбу, — подчеркнул глава федерации.
Кроме того, он отметил высокий уровень организации соревнований.
— Грузия сейчас проводит политику, направленную на то, чтобы принимать у себя как можно больше соревнований по различным видам спорта, — пояснил Елисеев. — Там комплексно подходят к организации подобных мероприятий, местные федерации имеют поддержку со стороны министерства спорта. И прошедший в Тбилиси чемпионат Европы по самбо — не исключение. За счет этого всё было организовано на очень высоком уровне. Это касается встречи и размещения всех делегаций и, разумеется, проведения самого соревнования. Оно прошло на хорошей арене, очень большой и удобно расположенной.
Главное соревнование года у самбистов — чемпионат мира — пройдет в ноябре в Самарканде.
Алексей Фомин