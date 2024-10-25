Сердер Сердеров: «Хабиб прославил всю Россию и Дагестан. Говорят, он энциклопедия футбола, интересуется тактикой. Я столько футболистов не знаю, сколько он»

— Я знаком с Хабибом, Исламом Махачевым, Икрамом Алискеровым и многими другими бойцами, а за своих всегда активно болеешь.
— Как вы познакомились с Хабибом?
— Перед его первым боем в UFC, когда вы его еще не знали. Сидели в кафешке, меня позвал наш общий друг Магомед Зубаиров, бывший борец, сейчас тренер сборной Казахстана по вольной борьбе. Рассказал, что есть такой боец Хабиб Нурмагомедов, и познакомил нас.
— О чем говорили?
— Хабиб очень любит футбол. На матче «Динамо» — «Химки» он наносил первый удар по мячу, а потом подошел ко мне и сказал: «Вы сегодня обязаны выиграть». Я ответил: «Сделаем» — и мы выиграли со счетом 1:0.
Он пример для всех нас, спортсменов в Дагестане. Прославил всю Россию и нашу республику Дагестан. Когда меня в Европе спрашивали откуда, говорил, что из Махачкалы, Дагестана. Никто не понимал, где это. А потом называл имя Хабиба — и все все понимали.
— Насколько сильно Хабиб любит футбол?
— Говорят, он прямо энциклопедия футбола. Все знает. Я столько футболистов не знаю, сколько Хабиб. Он знает, кто выиграл каждый чемпионат мира и Европы, Лигу чемпионов, может подряд по годам назвать всех победителей «Золотого мяча», интересуется тактикой, — сказал игрок «Динамо» Махачкала Сердер Сердеров в интервью Спортс«».
«Наши Сандрачук и Сундуков спокойно догонят Мбаппе». Лидер раздевалки «Динамо Махачкала» — интервью.