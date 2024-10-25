Сердер Сердеров: «Хабиб прославил всю Россию и Дагестан. Говорят, он энциклопедия футбола, интересуется тактикой. Я столько футболистов не знаю, сколько он»

Он пример для всех нас, спортсменов в Дагестане. Прославил всю Россию и нашу республику Дагестан. Когда меня в Европе спрашивали откуда, говорил, что из Махачкалы, Дагестана. Никто не понимал, где это. А потом называл имя Хабиба — и все все понимали.