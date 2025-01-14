Хабиб − о тренерском пути отца: «В детстве он занимался борьбой, в армии научился дзюдо, а на Украине познакомился с самбо»

Тогда он вернулся в наше село, где начал тренировать молодых ребят. С тех времен он был тренером до самого последнего дня. Почти 35 лет он был тренером", − сказал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, чей отец Абдулманап Нурмагомедов умер в июле-2020.